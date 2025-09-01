Pawan Kalyan Net Worth: రేపు పవన్ కళ్యాణ్ బర్తడే.. మన పవర్ స్టార్ ప్రస్తుతం ఉన్న ఆస్తులు ఎంతో తెలుసా..!

Pawan Kalyan Net Worth Details : అప్పుడే పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ మొదలైపోయాయి. సెప్టెంబర్ 2 పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్డే సందర్భంగా.. ఫాన్స్ ముందు నుంచే ఆయన చిత్రాల రీ రిలీజ్ సినిమాలు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇక ట్విట్టర్ లో కూడా.. పవన్ కళ్యాణ్ పేరు తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది.. ఈ క్రమంలో ఆయన ఆస్తుల వివరాలు ఎంతో ఒకసారి చూద్దాం..
పవర్ స్టార్ అంటే విపరీతంగా అభిమానించే ప్రేక్షకులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. అందుకే.. పవన్ కళ్యాణ్ కి అభిమానులు కాదు భక్తులు ఉంటారు అంటూ కూడా కామెంట్ల వినిపిస్తూ ఉంటాయి.
ఈ క్రమంలో.. పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్డే సందర్భంగా ఆయన ఆస్తుల వివరాల గురించి ఒక వార్త తెగ వైరల్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం హీరో గానే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం గా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ కొనసాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే.
ఈ క్రమంలో గత సంవత్సరం ఎలక్షన్స్ లో పోటీ చేసే ముందుగా పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన ఆస్తుల వివరాల గురించి బయటపెట్టారు. పిఠాపురం నుంచి పోటీ చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ అప్పట్లో ఆయనకు 164 కోట్ల ఆస్తి ఉన్నట్టు ధ్రువీకరించారు.
అంతేకాకుండా ఈ హీరో రియల్ ఎస్టేట్లో కొన్ని పెట్టుబడులు పెట్టి ఉన్నారు. అలానే పవన్ కళ్యాణ్ కి కొన్ని లక్సరీ కార్లు ఇంకొంత బ్యాంకు డిపాజిట్ మనీ కూడా ఉంది. ఇక ఇవన్నీ కలిపి 65 కోట్ల వరకు ఉండొచ్చు అని అప్పట్లో తెలియజేశారు.
ఇక పవన్ కళ్యాణ్ కార్ల విలువ దాదాపు 14 కోట్ల వరకు ఉండొచ్చు అని వినికిరి. ఇక ఈమధ్య ఒక్క సినిమాకి పవన్ కళ్యాణ్ 100 కోట్ల నుంచి 150 కోట్ల వరకు రెమ్యూనరేషన్.. తీసుకుంటున్నారు.