OG Hindi Box Collections: బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘ఓజీ’ పరిస్థితి ఏంటి.. మొత్తం వసూళ్లు ఇవే..

OG Hindi Box Collections Report: గత కొన్నేళ్లుగా పవన్ కళ్యాణ్ ఏ సినిమాకు లేనట్టుగా ‘ఓజీ’ మూవీ భారీ ఎక్స్ పెక్టేషన్స్ తో విడుదలైంది. అయితే ఈ సినిమాను ప్యాన్ ఇండియాను దృష్టిలో పెట్టుకొని తెరకెక్కించారు. కానీ చివరి నిమిషంలో పవన్ కళ్యాణ్ తన బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా పెద్దగా ప్రచారం చేయలేదు. కానీ హిందీలో మాత్రం ఈ సినిమాకు ఓ మోస్తరు వసూళ్లు దక్కించుకుంది.
OG Hindi Box Collections Report: పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ‘హరి హర వీరమల్లు’ సినిమా ఫస్ట్ టైమ్ హిందీ సహా ప్యాన్ ఇండియా మార్కెట్ లో భారీ ఎత్తున విడుదలైంది. కానీ ప్రభావం శూన్యం. తెలుగులో తప్పించి మిగిలిన భాషల్లో పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు. కానీ ‘ఓజీ’ చిత్రం ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా కొన్ని లిమిటెడ్ థియేటర్స్ లో రిలీజ్ చేస్తే ఓ మోస్తరు వసూళ్లను రాబట్టింది.
‘ఓజీ’ లో ఉన్న మాస్ కంటెంట్ నార్త్ ప్రేక్షకులకు ఆకట్టుకునే విధంగా ఉన్నా.. సరైన ప్రమోషన్స్ లేకపోవడంతో ఈ సినిమా విడుదలైన సంగతి పెద్దగా ప్రేక్షకులకు చేరలేదు. ఇక ‘ఓజీ’ మూవీ హిందీలో మొదటి రోజు రూ. 50 లక్షల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది.
రెండో రోజు శుక్రవారం రూ. 40 లక్షలు నెట్ వసూళ్లు.. మూడో రోజు రూ. 55 లక్షల నెట్ వసూళ్లను కొల్లగొట్టింది. నాల్గో రోజు దాదాపు అదే రేంజ్ లో రూ. 60 లక్షల నెట్ వసూళ్లను దక్కించుకుంది. మొత్తంగా వారం రోజుల్లో రూ.3.20 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టంది. నిన్నటితో కలిపితే రూ. 4 కోట్ల వరకు నెట్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
‘ఓజీ’కి చిత్రాన్ని ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో మల్టీప్లెక్స్ లో కాకుండా కొన్ని సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో రిలీజ్ చేసారు. ఓ రకంగా మిగతా తెలుగు ప్యాన్ ఇండియా హీరోల సినిమాలతో పోలిస్తే తక్కువే అని చెప్పాలి. హిందీలో మంచిగా ప్రచారం చేసి ఉంటే వసూళ్లు ఇంకాస్త ఎక్కువగా వచ్చేవనేది అభిమానులు చెబుతున్నట మాట.
ఇక హిందీలో కాంతారతో పాటు పలు చిత్రాలు ఈ దసరా సందర్భంగా విడుదలయ్యాయి. దీంతో నార్త్ లో ‘ఓజీ’ మూవీ థియేట్రికల్ రన్ దాదాపు ముగిసిందనే చెప్పాలి. మొత్తంగా హిందీలో సరిగా ప్రమోషన్స్ చేసుకోకపోవడంతో గట్టి దెబ్బే తగిలిందనే చెప్పాలి.