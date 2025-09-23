English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

OG Review: ఓజి తో సుజిత్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్.. ప్రభాస్ సాహో సినిమాతో ఉన్న కనెక్షన్ ఇదే..!

OG Cinematic Universe : ఓజి సినిమాపై రోజు రోజుకి పవన్ అభిమానుల్లో అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇప్పటికి పవన్ వరుస ఫ్లాపులతో సతమతమవుతూ ఉండడంతో.. సుజిత్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ చిత్రం పైనే పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల ఆశలన్నీ పెట్టుకనున్నారు.  ఇక ఈ సినిమా రేపు సాయంత్రం ప్రీమియర్స్ తో ప్రపంచమంతా విడుదలవుతున్న సంగతి తెలిసిందే..
పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా.. సుజిత్ దర్శకత్వంలో.. ఇమ్రాన్ హస్మీ విలన్ పాత్రలో కనిపించనున్న సినిమా ఓజి. ఈ చిత్రంపై మొదటి నుంచి భారీగా అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. సుజిత్ తీసిన మొదటి చిత్రం రన్ రాజా రన్ మంచి విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.

కానీ ఆ తర్వాత ప్రభాస్ తో తీసిన సాహో చిత్రం మాత్రం కేవలం పరవాలేదు అనిపించుకుంది. అయితే పవన్ ప్రస్తుతం వరస ఫ్లాపులతో సతమతమవుతూ ఉండటంతో.. మరోపక్క సుజిత్ తెరకెక్కిచ్చిన ఓజీ సినిమా టీజర్లు, ట్రైలర్లు.. మంచి యాక్షన్ తో నింది ఉండటంతో.. ఈ చిత్రం పవన్ కి తప్పకుండా విజయం అందిస్తుంది అనుకుంటున్నారు ఆయన అభిమానులు.

ఈ క్రమంలో మరో సూపర్ వార్త సైతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఇంతకీ అదేమిటంటే.‌. సుజిత్ ఓ జి సినిమాతో సినిమాకి యూనివర్స్ మొదలుపెట్టనున్నారు అని.‌. మొన్న విడుదలైన ఓజి.. ట్రైలర్లో..పవన్ కళ్యాణ్ కటానా పట్టుకుని ఉన్న ఒక సీన్లో కనిపించిన గుర్తు.. ప్రభాస్ సాహో సినిమాలోని వాజీ సిటీ చిహ్నాన్ని పోలి ఉందని కామెంట్స్ వస్తున్నాయి.   

అలానే బస్సు దిగుతూ బూట్లు ధరించిన ఒక రహస్య వ్యక్తి .. మనకు ఒక సీన్ లో కనిపిస్తారు.. ఇక అవి.. సాహో సినిమాలో.. ప్రభాస్ బూట్లలో కనిపించిన షాట్‌ను పోలి ఉందని కూడా పోస్టులు పెడుతున్నారు.

మరి నిజంగానే సాహో సినిమాతో ఓజి సినిమాకి సంబంధం సుజిత్ పెడతారా అనేది క్లారిటీ రావాలి అంటే మాత్రం.. రేపు సాయంత్రం ప్రీమియర్లు పడే అంతవరకు.. వేచి చూడాల్సిందే.

