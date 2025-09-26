OG OTT Streaming Date: పవన్ కళ్యాణ్ ‘ఓజీ’ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్.. ఆ రోజు నుంచే స్ట్రీమింగ్..

OG OTT Streaming Date: పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘ఓజీ’. ఈ గురువారం దసరా కానుకగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ సినిమాకు మిక్స్ డ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. ఈ సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ అయింది.
OG OTT Streaming Date: పవన్ కళ్యాణ్ చాలా కాలం తర్వాత ఆయన అభిమానులు ఏం కోరుకుంటున్నారో ఆ పాత్రలో కనిపించి ఫ్యాన్స్ ను కనువిందు చేశారు. అంతేకాదు ఈ సినిమా పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో అత్యధిక వసూల్లు సాధించే దిశగా దూసుకుపోతుంది.
అంతేకాదు..ఓవర్సీస్ లో ‘ఓజీ’ కనీవినీ ఎరగని రీతిలో వసూళ్లను సాధించింది. కేవలం ప్రీమియర్స్ ద్వారానే ఈ చిత్రం $3 మిలియన్స్ పైగా గ్రాస్ ను రాబట్టి నాన్ ప్యాన్ ఇండియా క్యాటగిరీలో ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది.
మరోవైపు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తొలి రోజే దాదాపు 125 కోట్ల గ్రాస్ కు పైగా షేర్ రాబట్టి సంచలనం నమోదు చేసింది. పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లోనే ఓ సినిమా తొలి రోజే రూ. 100 కోట్లకు గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టడం మాములు విషయం కాదు.
తాజాగా ‘ఓజీ’ సినిమా ఓటీటీ హక్కులను నెట్ ఫ్లిక్స్ భారీ రేటుకు దక్కించుకుంది. ఈ సినిమా విడుదలైన నాలుగు వారాలకు ఓటీటీలోకి స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. అక్టోబర్ 17న ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్టు సమాచారం. ఈ విషయమై చిత్ర యూనిట్ నుంచి క్లారిటీ రానుంది.
అయితే ఈ సినిమాను ముందుగా నెట్ ఫ్లిక్స్ తో చేసుకున్న ఒప్పందంలో భాగంగా ..నాలుగు వారాల్లో అందులో ప్రదర్శనకు రానుంది. ఈ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ టైటిల్ రోల్ ‘ఓజాస్ గంభీర’ పాత్రలో కనివిందు చేశారు. విలన్ గా ఓమిగా ఇమ్రాన్ హష్మి నటించాడు. మొదటి రోజు సంచలనకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలిచిన ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా ఎలాంటి రన్ ను పూర్తి చేసుకుంటుందో చూడాలి.