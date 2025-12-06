Pawan Kalyans Ap Deputy CM: కొన్నేళ్ళ క్రితం వరకు ఏపీ రాజకీయాల్లో పవన్ కల్యాన్ పేరు అనగానే పార్ట్ టైమ్ నాయకుడు, సినిమాల ప్రభావంతో వచ్చిన పచ్చిరాజకీయవాది, పవన్ అంటే ప్రజల్లో ప్రభావం లేదన్న వ్యంగ్యాలే ఈ పదాలే వినిపించేవి. కానీ గత ఎన్నికల అనంతరం ఆ మాటలు మళ్లీ వాడేందుకు రాజకీయ ప్రత్యర్థుల్లో ఇప్పుడు ఏమాత్రం ధైర్యం కనిపించడం లేదు. దీనికి కారణం ఎన్నికల ముందు జరిగిన శక్తివంతమైన కూటమి నిర్మాణం. బీజేపీ, టీడీపీ, జనసేన కలయిక.. ఆ తర్వాత ఆ కూటమి సాధించిన వంద శాతం విజయం ఫలితాలే. ఈ ఒక్క విజయ రేఖే పవన్ కల్యాణ్ రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. ఫలితంగా ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పదవి స్వీకరించిన అనంతరం పవన్ కల్యాణ్ ఇప్పుడు బీజేపీ, టీడీపీ రెండింటికీ వ్యూహాత్మకంగా కీలక శక్తిగా నిలిచారు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే బీజేపీకి పవన్ వెపన్ గా మారారు.
వైసీపీ పాలనకు వ్యతిరేకంగా చంద్రబాబు చేపట్టిన ఉద్యమానికి పవన్ తోడవ్వడమే కాదు.. ఆ కూటమి శక్తిని రెట్టింపు చేశారు. 2014లో ఒకసారి కూటమి ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో ప్రజలకు చూపించిన అనుభవం ఉండగా.. మళ్లీ సమీకరణాన్ని 2024లో పునరావ్రుతం చేయడంతో వైసీపీ పూర్తిగా రక్షణాత్మక ధోరణిలోకి వెళ్లింది. ఆ దెబ్బ నుంచి తిరిగి వచ్చేందుకు ప్రయత్నించక ముందే పవన్ ప్రణాళికలు, కూటమి అమలు, నాయకత్వ క్రమశిక్షణ వైసీపీ ఎదుగుదలను క్రమంగా అడ్డుకున్నాయని గమనించవచ్చు. డిప్యూటీ సీఎంగా అధికారంలో అడుగుపెట్టిన తర్వాత కూడా అదే స్థాయి ప్రభావాన్ని సుస్థిరం చేస్తూ ముందుకు సాగటం ఆయన రాజకీయ పరిపక్వతను మరింత బలోపేతం చేసింది.
ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ ఒకే సమయంలో మూడు ముఖ్యమైన పాత్రలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం బాధ్యతలు, పంచాయతీరాజ్ మౌలిక అభివృద్ధి, అటవీ శాఖ సంరక్షణ. పల్లె పండుగల నుంచి ప్రారంభించి శేషాచలం అడవుల్లో అక్రమ రవాణాపై నేరుగా పర్యవేక్షణ, చర్యలు తీసుకోవడం వరకు పవన్ పాత్ర పూర్తిగా క్షేత్రస్థాయికి చేరింది. ప్రారంభంలో అధికార బాధ్యతలకు అలవాటు చెందుతున్న సమయంలో రివ్యూలు, అధికారులతో చర్చలకే పరిమితమయ్యారనే విమర్శలు ఉన్నా, తదుపరి నెలలలో వరుస పర్యటనలు, ఫీల్డ్ ఇన్స్పెక్షన్లు, గ్రామ సమస్యల పరిశీలనతో ఆ విమర్శలను పూర్తిగా చెరిపేశారు. ఇప్పుడు పవన్ వెళ్లే ప్రాంతంలో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పూర్తి క్రమశిక్షణతో కదులుతుంది, నిర్ణయాలు వేగంగా అమలు అవుతాయి, కేబినెట్ చర్చల్లో ఆయన్ను ఎదుర్కొనే శక్తి తగ్గిందనే అభిప్రాయం పరిపక్వమైంది.
ప్రభుత్వంలో కీలక స్థానంలో నిలుస్తూనే, పవన్ కూటమి లోపల కూడా సమన్వయ పాత్రను నిర్వహిస్తున్నారు. చంద్రబాబుతో ఆయన బంధం రాజకీయ సహకారాన్ని దాటి వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంగా మారింది. లోకేష్ ఆత్మీయత, చంద్రబాబు ప్రోత్సాహం, బీజేపీ రాజకీయ సమీకరణ ఇలా అన్నీ కలిసి పవన్ను జాతీయ ప్రచార వేదికల వరకు తీసుకెళ్లాయి.
ఇటీవల బీహార్ మినహా అనేక రాష్ట్ర ఎన్నికల్లో బీజేపీ ప్రచారంలో పవన్ కీలక ముఖంగా వ్యవహరించడం కూడా ఆయన ఎదుగుదల గ్రాఫ్ ఎంత వేగంగా పైకి ఎదిగిందో చూపిస్తుంది. తిరుపతి లడ్డూకు సంబంధించిన వివాదాస్పద అంశాలపై పవన్ కల్యాణ్ ప్రశ్నించిన తీరు బీజేపీకి మరింత ఆశలు రేకెత్తించాయి. దీంతో పవన్ కల్యాణ్ గ్రాఫ్ మరింత పెరిగిపోయింది.
ఫలితంగా, ఒకప్పుడు తనను పార్ట్ టైమ్ పొలిటిషియన్ గా విమర్శించిన వర్గాలే ఇప్పుడు పవన్ నిర్ణయాలను, చర్యలను, అమలు సామర్థ్యాన్ని గమనించకుండా ఉండలేకపోతున్నారు. డిప్యూటీ సీఎంగా అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ పాలనా వ్యవస్థను ప్రశ్నించే ధైర్యం, పరిశీలించే శక్తి, దిద్దుబాటు చేసే తీరు.. ఇవన్నీ పవన్ రాజకీయ వ్యక్తిత్వాన్ని మరింత గట్టి పునాది మీద నిలబెడుతున్నాయి. ఈ ఏడాది కాలంలో నాయకత్వ పరిపక్వత, ప్రజా అనుసంధానం, కూటమి నిర్వహణ, పాలనా స్పష్టత.. ఇవి మొత్తం ఆయన గ్రాఫ్ను కేవలం పెంచడమే కాదు, నిలకడగా సీరియస్ రాజకీయ నాయకుడు స్థాయిలో స్థిరపరచాయి.