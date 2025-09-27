English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

OG to Pawan Recent Movies 1st day Collections:‘ఓజీ’ సహా పవన్ కళ్యాణ్ గత చిత్రాల రీసెంట్ మూవీస్ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్..

OG to Pawan Recent Movies 1st day Collections: పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా సుజిత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఓజీ’.  ఈ గురువారం రిలీజైన ఈ చిత్రం ప్రీమియర్స్ తో కలిసి ఫస్ట్ డే బీభత్సమైన వసూళ్లను కొల్లగొట్టింది.  ఈ నేపథ్యంలో ‘ఓజీ’ సహా పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన రీసెంట్  మూవీస్ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే.. 
Pawan Kalyan Recent Movies 1st day Collections: పవన్ కళ్యాణ్ ‘అజ్ఞాతవాసి’ తర్వాత రీమేక్ సబ్జెక్ట్ కాకుండా డైరెక్ట్ గా చేసిన చిత్రాలు ‘హరి హర వీరమల్లు’ ‘ఓజీ’ మూవీలే. హరి హర వీరమల్లు సినిమా ఇలా వచ్చి అలా వెళ్లి పోయింది. కానీ తాజాగా ‘ఓజీ’ మూవీపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. గత కొన్నేళ్లుగా పవన్ ఏ చిత్రానికి లేనట్టుగా ఈ సినిమా పై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. అవి వసూళ్ల రూపంలో కనిపించాయి.

ఓజీ.. (OG).. సుజిత్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ‘ఓజీ’ మూవీ ప్రీమియర్స్ తో కలిపి తొలి రోజు రూ. 91 కోట్ల షేర్ (రూ. 154 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లతో సంచలనం రేపింది. పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో తొలి రోజే.. రూ.100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన తొలి చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. 

హరి హర వీరమల్లు.. పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ‘హరి హర వీరమల్లు’. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్ గా ఫస్ట్ డే రూ. 47.33 కోట్ల షేర్ (రూ. 70 కోట్ల గ్రాస్ ) కలెక్షన్స్ కొల్లగొటింది.  

బ్రో.. ది అవతార్..   పవన్ కళ్యాణ్, సాయి దుర్గా తేజ్ హీరోలుగా యాక్ట్ చేసిన  చిత్రం ‘బ్రో’. ఈ మూవీలో  పవర్ స్టార్ దేవుడి పాత్రలో కనిపించారు. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్ గా  మొదటి రోజు  రూ.30.01 కోట్ల షేర్ (రూ. 48.50 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టింది.   

భీమ్లా నాయక్..  పవన్ కళ్యాణ్, రానా లీడ్ రోల్స్ లో నటించిన చిత్రం ‘భీమ్లా నాయక్’. సాగర్ చంద్ర డైరెక్ట్ చేశాడు. ఈ మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.36.37 కోట్ల షేర్ (రూ. 56.50 కోట్ల గ్రాస్) మొదటి రోజు వచ్చింది.     

వకీల్ సాబ్..  శ్రీరామ్ వేణు దర్శకత్వంలో దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్స్ లో  పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన  చిత్రం ‘వకీల్ సాబ్’. కరోనా సెకండ్ వేవ్ లో విడుదలైన  ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే రూ. 36.46 కోట్ల షేర్ (రూ. 52.4 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది.     

అజ్ఞాతవాసి..  పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ డైరెక్షన్ లో చేసిన చిత్రం ‘అజ్ఞాతవాసి’. ఈ సినిమా అప్పట్లోనే మొదటి రోజు రూ. 39.2 కోట్ల షేర్ (రూ.60.5 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టింది. 

కాటమ రాయుడు..  పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా కిషోర్ పార్ధసాని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కాటమ రాయుడు’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.27.6 కోట్ల షేర్ (రూ. 39.2 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. 

OG Movie First Day Collections Pawan Kalyan Recent Movies 1st Day Collections pawan kalyan OG Tollywood Telugu cinema

