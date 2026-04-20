Soundarya: సౌందర్యతో నటించను అని ఖరాఖండిగా చెప్పిన పవన్ కళ్యాణ్.. అందుకే ఆమెకు హిట్ సినిమా మిస్..కారణమేటంటే!

Pawan Kalyan Rejects Soundarya:పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించిన చిత్రం సుస్వాగతం. ఈ సినిమా విడుదలైన సమయంలో యువతతో పాటు కుటుంబ ప్రేక్షకులను కూడా బాగా ఆకట్టుకుంది. ప్రేమ, భావోద్వేగాలు, బాధ్యతల మధ్య నడిచే కథ ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో నిలిచిపోయింది. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ సన్నివేశం ఇప్పటికీ చాలామందిని కదిలిస్తుంది.
ఈ సినిమా గురించి చాలా మందికి తెలియని ఒక ఆసక్తికర విషయం ఉంది. మొదటగా ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్ పాత్ర కోసం ప్రముఖ నటి సౌందర్యను ఎంపిక చేయాలని భావించారట. ఆ సమయంలో ఆమె టాలీవుడ్లో అగ్రస్థానంలో ఉన్న నటి. సహజమైన నటనతో ప్రేక్షకుల మనసులు గెలుచుకున్న ఆమెతో ఈ సినిమా చేయాలని యూనిట్ అనుకుంది. కానీ ఆ కాంబినేషన్ చివరకు జరగలేదు.
దానికి కారణం పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకున్న నిర్ణయమే. ఆయన ఈ ఆఫర్ను మర్యాదపూర్వకంగా తిరస్కరించారట. దీనికి వ్యక్తిగత కారణం ఏమీ లేకుండా, సౌందర్య గారి ప్రతిభపై ఉన్న గౌరవమే కారణమని చెబుతారు. ఆమెతో నటిస్తే తన నటన సరిపోదేమో అన్న భావనతో ఆయన వెనక్కి తగ్గారట. ఒక కొత్త హీరోగా తన స్థాయి తెలుసుకుని తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం చాలా మందిని ఆకట్టుకుంది. ఇది ఆయన వినయానికి ఉదాహరణగా కూడా చెప్పబడుతుంది.
ఆ తర్వాత ఈ పాత్రలోకి దేవయాని వచ్చారు. ఆమె తన సహజమైన నటనతో పాత్రను బాగా జీవించారు. కథలోని భావోద్వేగాన్ని ప్రేక్షకులకు చేరవేయడంలో ఆమె పాత్ర ఎంతో కీలకమైంది. అందువల్ల సినిమా విజయానికి ఆమె కూడా ముఖ్య కారణంగా నిలిచారు.
1997లో వచ్చిన తమిళ చిత్రం Love Today ఆధారంగా రూపొందిన ఈ సినిమా తెలుగులో భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఇందులో రఘువరన్ చేసిన తండ్రి పాత్ర కూడా ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఈ సినిమాతో పవన్ కళ్యాణ్కు కొత్త గుర్తింపు వచ్చింది. అదే సమయంలో ఆయనకు “పవర్ స్టార్” అనే బిరుదు కూడా స్థిరపడింది.
బాక్సాఫీస్ పరంగా కూడా ఈ సినిమా మంచి వసూళ్లు సాధించింది. అనేక కేంద్రాల్లో దీర్ఘకాలం ప్రదర్శించబడింది. ముఖ్యంగా యువతలో పవన్ కళ్యాణ్కు భారీ క్రేజ్ తీసుకొచ్చింది.