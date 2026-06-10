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Pawan Kalyan:నక్సలైట్ అయిపోయి తుపాకీ పట్టాలనుకున్నా.. పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలు వైరల్

Written ByVishnupriya
Published: Jun 10, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:10 PM IST

Pawan Kalyan:ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తన టీనేజ్ రోజుల్లో నక్సలైట్ భావజాలం తనను ఆకర్షించిందని, ఒక దశలో నక్సలైట్ కావాలనుకున్నానని ఆయన చెప్పడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

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పవన్ కళ్యాణ్ పోడ్‌కాస్ట్

టాలీవుడ్ పవర్ స్టార్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తాజాగా ఇచ్చిన ఓ పోడ్‌కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో తన జీవితానికి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. రాజకీయాలు, జాతీయత, వ్యక్తిగత అనుభవాల గురించి మాట్లాడిన ఆయన కొన్ని వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ తన టీనేజ్ రోజులను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ సమయంలో నక్సలైట్ భావజాలం తనను ప్రభావితం చేసిందని తెలిపారు. "ఒక దశలో నక్సలైట్ భావజాలం నన్ను ఆకర్షించింది. నేను కూడా నక్సలైట్ కావాలని అనుకున్న సమయం ఉంది" అని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారు.

Andhra Pradesh Deputy CM2/5

ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం

అంతేకాకుండా, ఆ సమయంలో తుపాకీ పట్టాలనే ఆలోచన కూడా వచ్చిందా అని ప్రశ్నించగా, "అవును, తుపాకీ పట్టాలనుకున్నాను" అని సమాధానం ఇచ్చారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం రాజకీయ వర్గాల్లోనే కాకుండా సినీ అభిమానుల్లో కూడా చర్చకు దారితీశాయి. జాతీయత గురించి మాట్లాడుతూ పవన్ కళ్యాణ్, "నేను జాతీయత అనే భావనతో పెరిగాను" అని చెప్పారు. దేశంలోని ఏ ప్రాంతానికైనా వెళ్లే హక్కు ప్రతి భారతీయుడికి ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. దేశ ఐక్యత చాలా ముఖ్యమని కూడా అభిప్రాయపడ్డారు.  

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నక్సలైట్ వ్యాఖ్యలు

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో తనకు జరిగే సంభాషణల గురించి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడారు. దేశానికి సంబంధించిన అంశాలపైనే ఎక్కువగా చర్చ జరుగుతుందని చెప్పారు. దేశాన్ని నడిపించడం చాలా పెద్ద బాధ్యత అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.  

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పవన్ కళ్యాణ్ తాజా వార్తలు

సినిమాల గురించి మాట్లాడుతూ దేశభక్తి నేపథ్యంతో వచ్చే చిత్రాలు తనకు ఇష్టమని చెప్పారు. "ధురంధర్" మరియు "బరాముల్లా" సినిమాలు తనకు నచ్చాయని వెల్లడించారు. కాశ్మీర్‌లో షూటింగ్‌ల కోసం వెళ్లిన రోజులను కూడా ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.  

Pawan Kalyan Podcast5/5

జనసేన పార్టీ

ఇక ఆసక్తికర విషయం ఏమిటంటే, పవన్ కళ్యాణ్ గతంలో జల్సా సినిమాలో మాజీ నక్సలైట్ పాత్రలో నటించారు. ఇప్పుడు నిజ జీవితంలో కూడా ఒకప్పుడు అలాంటి ఆలోచనలు వచ్చాయని చెప్పడంతో ఈ వ్యాఖ్యలు మరింత ఆసక్తిని కలిగిస్తున్నాయి. రాజకీయ నాయకుడిగా, నటుడిగా ఆయన చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం విస్తృత చర్చకు కారణమవుతున్నాయి.

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