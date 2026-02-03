English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Second Marriage Celebrities: పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి నాగ చైతన్య వరకు.. రెండోసారి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సెలబ్రిటీలు వీళ్లే..!

Second Marriage Celebrities: పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి నాగ చైతన్య వరకు.. రెండోసారి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సెలబ్రిటీలు వీళ్లే..!

Second Marriage Celebrities In South Industry: పవన్ కళ్యాణ్ నుండి నాగచైతన్య వరకు చాలా మంది దక్షిణాది సెలబ్రిటీలు మొదటి పెళ్లి విడాకులు అయ్యాక.. మళ్లీ రెండోసారి ప్రేమలో పడి పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నారు. ఇంకా ఈ జాబితాలో ఉన్న స్టార్ సెలబ్రిటీలు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ రెండుసార్లు పెళ్లై విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత.. రష్యన్ మోడల్ అన్నా లెజ్నెవాను పెళ్లి చేసుకున్నారు. రేణు దేశాయ్‌ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న పవన్.. ఆమెకు విడాకులు ఇచ్చి, ఆ తర్వాత అన్నా లెజ్నెవాను ప్రేమించి పెళ్లాడాడు. పవన్‌కి రేణు దేశాయ్‌తో కలిసి ఒక కొడుకు, కూతురు ఉండగా.. అన్నా లెజ్నెవాతో కలిసి మరో కూతురు, కొడుకు ఉన్నారు.  

2 /5

అక్కినేని హీరో నాగచైతన్య కూడా రెండు సార్లు లవ్‌లో పడ్డాడు. ముందుగా హీరోయిన్ సమంతతో 7 ఏళ్లు ప్రేమలో ఉన్న చైతన్య.. పెళ్లి చేసుకున్నమూడేళ్లకే విడాకులు తీసుకున్నాడు. ఆ తరువాత మరో హీరోయిన్ అయిన శోభిత ధూళిపాళతో రెండో సారి ప్రేమలో పడ్డాడు. 2024లో పెళ్లి చేసుకున్న ఈ జంట.. ఇప్పుడు హ్యాపీలైఫ్‌ను లీడ్ చేస్తున్నారు. 

3 /5

స్టార్ హీరోయిన్ సమంత కూడా నాగ చైతన్యతో విడాకుల తర్వాత రెండో సారి ప్రేమలో పడింది. ఫ్యామిలీమ్యాన్ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరును ప్రేమించి.. 2025, డిసెంబర్‌లో పెళ్లి చేసుకుంది. కాగా డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరుకి కూడా ఇది రెండవ వివాహం.    

4 /5

సీనియర్ హీరోయిన్ రాధికా శరత్‌కుమార్ కూడా రెండుసార్లు విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత.. 2001లో నటుడు శరత్‌కుమార్‌ను పెళ్లి చేసుకున్నారు. కాగా శరత్‌కుమార్‌కు కూడా ఇది రెండో పెళ్లే.  

5 /5

మొదటి భార్య నుంచి విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత ప్రభుదేవా డాక్టర్ హిమానీ సింగ్‌ను పెళ్లి చేసుకుని సంతోషంగా ఉన్నారు. వీరికి ఒక కూతురు కూడా ఉంది. గతంలో నయనతారను కూడా ప్రేమించిన ప్రభుదేవా.. పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకున్నారు. ఈ విషయం చాలా పెద్దవివాదం అవ్వడంతో వెనక్కి తగ్గారు.  

pawan kalyan Naga Chaitanya Second Marriage Celebrities Power star pawan kalyan Akkineni Naga chaitanya samantha

Next Gallery

Prabhas: ప్రేమించిన అమ్మాయి గురించి మొదటిసారి నోరువిప్పిన ప్రభాస్..!