Second Marriage Celebrities: పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి నాగ చైతన్య వరకు.. రెండోసారి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సెలబ్రిటీలు వీళ్లే..!

Second Marriage Celebrities In South Industry: పవన్ కళ్యాణ్ నుండి నాగచైతన్య వరకు చాలా మంది దక్షిణాది సెలబ్రిటీలు మొదటి పెళ్లి విడాకులు అయ్యాక.. మళ్లీ రెండోసారి ప్రేమలో పడి పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నారు. ఇంకా ఈ జాబితాలో ఉన్న స్టార్ సెలబ్రిటీలు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ రెండుసార్లు పెళ్లై విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత.. రష్యన్ మోడల్ అన్నా లెజ్నెవాను పెళ్లి చేసుకున్నారు. రేణు దేశాయ్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న పవన్.. ఆమెకు విడాకులు ఇచ్చి, ఆ తర్వాత అన్నా లెజ్నెవాను ప్రేమించి పెళ్లాడాడు. పవన్కి రేణు దేశాయ్తో కలిసి ఒక కొడుకు, కూతురు ఉండగా.. అన్నా లెజ్నెవాతో కలిసి మరో కూతురు, కొడుకు ఉన్నారు.
అక్కినేని హీరో నాగచైతన్య కూడా రెండు సార్లు లవ్లో పడ్డాడు. ముందుగా హీరోయిన్ సమంతతో 7 ఏళ్లు ప్రేమలో ఉన్న చైతన్య.. పెళ్లి చేసుకున్నమూడేళ్లకే విడాకులు తీసుకున్నాడు. ఆ తరువాత మరో హీరోయిన్ అయిన శోభిత ధూళిపాళతో రెండో సారి ప్రేమలో పడ్డాడు. 2024లో పెళ్లి చేసుకున్న ఈ జంట.. ఇప్పుడు హ్యాపీలైఫ్ను లీడ్ చేస్తున్నారు.
స్టార్ హీరోయిన్ సమంత కూడా నాగ చైతన్యతో విడాకుల తర్వాత రెండో సారి ప్రేమలో పడింది. ఫ్యామిలీమ్యాన్ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరును ప్రేమించి.. 2025, డిసెంబర్లో పెళ్లి చేసుకుంది. కాగా డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరుకి కూడా ఇది రెండవ వివాహం.
సీనియర్ హీరోయిన్ రాధికా శరత్కుమార్ కూడా రెండుసార్లు విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత.. 2001లో నటుడు శరత్కుమార్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు. కాగా శరత్కుమార్కు కూడా ఇది రెండో పెళ్లే.
మొదటి భార్య నుంచి విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత ప్రభుదేవా డాక్టర్ హిమానీ సింగ్ను పెళ్లి చేసుకుని సంతోషంగా ఉన్నారు. వీరికి ఒక కూతురు కూడా ఉంది. గతంలో నయనతారను కూడా ప్రేమించిన ప్రభుదేవా.. పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకున్నారు. ఈ విషయం చాలా పెద్దవివాదం అవ్వడంతో వెనక్కి తగ్గారు.