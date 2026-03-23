English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Pawan Kalyan: పక్కా పొలిటికల్ సినిమాకి సిద్ధమవుతున్న పవన్ కళ్యాణ్.. ఎవరితో అంటే..?

Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాలతో పాటు సినిమాలను సమతౌల్యంగా కొనసాగిస్తూ వరుసగా కొత్త ప్రాజెక్ట్‌లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నారు. సురేందర్ రెడ్డి యాక్షన్ డ్రామాతో పాటు దేవా కట్టా దర్శకత్వంలో ఒక ప‌వర్‌ఫుల్ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్‌కు సిద్ధమవుతున్నట్టు వార్తలు ఆసక్తి రేపుతున్నాయి.
1 /5

ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాతో ఈ మధ్యనే అభిమానులను ఆకట్టుకున్నారు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్. ఈ సినిమా అభిమానులకు పరవాలేదు అనిపించిన సాధారణ ప్రేక్షకుల దృష్టిలో మాత్రం ఒక ఫ్లాప్ సినిమాగా మిగిలిపోనుంది అన్న వార్తలు ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి. ఇక రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ సినిమాలపై కూడా సమానంగా దృష్టి పెడుతున్నారు పవన్. తన సమయాన్ని సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకుని రాజకీయాలు, సినిమాలు రెండింటినీ సమతౌల్యంగా కొనసాగిస్తున్నారు. ఇటీవల ఆయన నటించిన ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ చిత్రం విడుదలై మంచి స్పందన పొందుతోంది. అభిమానులు చాలా ఆశలు పెట్టుకున్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు సాధిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది.

2 /5

ఈ సినిమాతో పాటు పవన్ కళ్యాణ్ మరికొన్ని ప్రాజెక్టులను కూడా లైన్‌లో పెట్టారు. ముఖ్యంగా దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డితో ఒక యాక్షన్ డ్రామా చేయబోతున్నారని సమాచారం. ఈ ప్రాజెక్ట్ కొంతకాలంగా ఆలస్యమవుతూ వస్తోంది. అయితే ఇప్పుడు ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమాతో సురేందర్ రెడ్డి మంచి హిట్ కొట్టాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. పవన్ ఇమేజ్‌కు తగ్గట్టుగా కథను సిద్ధం చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కించేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

3 /5

ఇదిలా ఉండగా పవన్ కళ్యాణ్ మరో ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్ట్‌కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ‘ప్రస్థానం’ సినిమాతో గుర్తింపు పొందిన దర్శకుడు దేవా కట్టా పవన్‌కు ఒక రాజకీయ నేపథ్య కథను వినిపించారట. ఈ కథ ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులను ప్రతిబింబించేలా ఉండటంతో పవన్‌కు నచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఆయన వెంటనే ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు అంగీకరించినట్లు సమాచారం.

4 /5

ఈ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ పాత్ర చాలా బలంగా, ఆయన ఆలోచనలకు దగ్గరగా ఉండేలా రూపుదిద్దుకుంటుందట. గతంలో కూడా తన భావజాలాన్ని చూపించే కథలపై పవన్ ఆసక్తి చూపారు. ఇప్పుడు దేవా కట్టా సిద్ధం చేసిన ఈ కథ కూడా అదే తరహాలో ఉండబోతోందని తెలుస్తోంది. కమర్షియల్ అంశాలతో పాటు బలమైన సందేశాన్ని కూడా ఈ సినిమాలో చూపించబోతున్నారు.

5 /5

పవన్ కళ్యాణ్ ఒకవైపు రాజకీయాలు, మరోవైపు సినిమాలను సమానంగా తీసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు. ఆయన ఎంపిక చేస్తున్న కథలు కూడా కొత్తదనంతో ఉండటం విశేషం. త్వరలో ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్‌లపై అధికారిక ప్రకటనలు వచ్చే అవకాశముంది. అభిమానులు మాత్రం ఈ సినిమాల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

pawan kalyan pawan kalyan new movie Deva Katta Surender Reddy Pawan Kalyan political thriller Ustaad Bhagat Singh Tollywood news

Next Gallery

