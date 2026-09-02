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పవన్ కళ్యాణ్ సినీ కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పిన చిత్రాలు ఇవే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 02, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:45 AM IST

Pawan Kalyan Top Movies: పవన్ కళ్యాణ్ చిరంజీవి సోదరుడగా అడుగుపెట్టి అసలు సిసలు పవర్ స్టార్ రేంజ్‌కు ఎదిగాడు. ఆపై జనసేన అధినేతగా..ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ఈ రోజు  పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు సందర్బంగా  ఈయన కెరీర్ ను ఛేంజ్ చేసిన టాప్ చిత్రాల  విషయానికొస్తే..  

 

Gokulamlo Seetha 1/10

గోకులంలో సీత

10. గోకులంలో సీత..ముత్యాల సుబ్బయ్య దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గోకులం సీత’. ఈ సినిమా హీరోగా పవన్ కళ్యాణ్‌కు తొలి హిట్‌ అందించింది.  

Suswagatham2/10

సుస్వాగతం

9.సుస్వాగతం.. సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ పై భీమినేని శ్రీనివాస రావు డైరెక్షన్‌లో  తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సుస్వాగతం’. ఈ మూవీ పవర్ స్టార్ కెరీర్ లో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది. 

Thammudu 3/10

తమ్ముడు

8.తమ్ముడు..

పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా పీ.ఏ.అరుణ్ ప్రసాద్ డైరెక్షన్‌లో నటించిన చిత్రం ‘తమ్ముడు’. హిందీలో ఆమీర్ ఖాన్ హీరోగా హిట్టైన ‘జో జీతా వహీ సికిందర్’ మూవీకి ప్రీ మేక్‌గా ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది. హిందీలో సైకిల్ పోటీలో నేపథ్యంలో తెరకెక్కితే..తెలుగులో బాక్సింగ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కడం విశేషం.  

Badri 4/10

బద్రి

7.బద్రి..

పూరీ జగన్నాథ్ డైరెక్షన్‌లో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన సినిమా ‘బద్రి’. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్నే నమోదు చేసి పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో మరో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది. 

Gabbar Singh 5/10

గబ్బర్ సింగ్

6.గబ్బర్  సింగ్.. 

హరీష్ శంకర్ డైరెక్షన్‌లో  పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘గబ్బర్ సింగ్’. హిందీలో హిట్టైన ‘దబాంగ్’ మూవీకి రీమేక్‌గా  తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం పవన్ కెరీర్ లో మరో మెమరబుల్ హిట్‌గా నిలిచిపోయింది. 

Vakeel Saab6/10

వకీల్ సాబ్

5.వకీల్ సాబ్.. 2019 ఎన్నికల తర్వాత కాస్త విరామం ఇచ్చి  పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన చిత్రం ‘వకీల్ సాబ్’. కరోనా సెకండ్ వేవ్ లో విడుదలై మంచి సక్సెస్‌ను అందుకుంది. ఒకవేళ కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ లేకపోయి ఉంటే ఇండస్ట్రీ హిట్‌గా నిలిచేది.  

Kushi 7/10

ఖుషీ

4.ఖుషీ.. ఎస్.జే.సూర్య దర్శకత్వంలో శ్రీ సూర్య మూవీస్ పతాకంపై పవన్ కళ్యాణ్, భూమిక హీరో, హీరోయిన్లుగా యాక్ట్ చేసిన మూవీ ‘ఖుషీ’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్‌ బస్టర్‌గా నిలిచింది. అంతేకాదు ప్రేమకథా సినిమాల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.  

OG 8/10

ఓజీ

3. ఓజీ..  పవన్ కళ్యాణ్ ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం అయ్యాకా రిలీజ్ అయి బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక బస్టర్‌గా నిలిచిన చిత్రంగా ‘ఓజీ’ రికార్డులకు ఎక్కింది. ఈ సినిమా తొలి రోజే కేవలం తెలుగు వెర్షన్‌లో మాత్రమే రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ రాబట్టి సంచలనం రేపింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి సంచలనం రేపింది. 

 

Attarintiki Daaredi 9/10

అత్తారింటికీ దారేది

2. అత్తారింటికీ దారేది .. త్రివిక్రమ్ డైరెక్షన్‌లో పవన్ కళ్యాణ్ కథానాయకుడిగా యాక్ట్ చేసిన  చిత్రం ‘అత్తారింటికీ దారేది’. ఈ మూంా టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు హీరోగా పవన్ స్టామినా ఏంటో చూపించింది. 

 

Tholi Prema 10/10

తొలిప్రేమ

1.తొలిప్రేమ..

ఏ.కరుణాకరన్ డైరెక్షన్‌లో  పవన్ కళ్యాణ్, కీర్తి రెడ్డి హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘తొలిప్రేమ’. ఈ సినిమా తెలుగు సినిమా ప్రేమ కథా చిత్రాల్లో కల్ట్ క్లాసికల్‌గా నిలిచిపోయింది. 

TAGS:
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