  • Pawan Kalyan: పిల్లలను బయపెట్టిన పవన్ కళ్యాణ్..ఆలాంటి కథలు చెప్పేవారంటూ ఆసక్తికర విషయం బయటపెట్టిన మెగా డాటర్..

Pawan Kalyan: పిల్లలను బయపెట్టిన పవన్ కళ్యాణ్..ఆలాంటి కథలు చెప్పేవారంటూ ఆసక్తికర విషయం బయటపెట్టిన మెగా డాటర్..

Mega Daughter: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే రాజకీయాలతో పాటు సినిమాల్లోనూ ఆయనకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. నటుడిగానే కాకుండా రచయితగా, దర్శకుడిగానూ పవన్ కళ్యాణ్ తన ప్రతిభను చూపించారు. పుస్తకాలు చదవడం.. మంచి సాహిత్యాన్ని అభిమానించడం..ఆయనకు ఎంతో ఇష్టం.
పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మెగా కుటుంబ సభ్యులు కూడా అప్పుడప్పుడూ ఆసక్తికర విషయాలు చెబుతూ ఉంటారు. తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి పెద్ద కుమార్తె సుష్మిత కొనిదెల తన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకుంటూ ఒక ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించింది. ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఒక టీవీ ఛానల్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయాలను చెప్పింది.

సుష్మిత చెప్పిన మాటల ప్రకారం, మెగా ఫ్యామిలీలోని పిల్లలకు పలు విషయాలను పరిచయం చేసిన వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ అని ఆమె తెలిపింది. ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్, అంతర్జాతీయ క్లాసిక్ సినిమాలు చూసే అలవాటు కూడా ఆయన వల్లే వచ్చిందని చెప్పింది. ది గాడ్ ఫాదర్, స్టార్ వార్స్ వంటి ప్రపంచ ప్రసిద్ధ సినిమాలను కూడా పవన్ కళ్యాణ్ మెగా ఫ్యామిలీ పిల్లలకు పరిచయం చేశారని సుష్మిత వెల్లడించింది.

ఇంతటితో కాకుండా మరో ఆసక్తికర విషయం కూడా ఆమె చెప్పింది. రాత్రి సమయంలో కుటుంబంలోని పిల్లలందరినీ ఒకచోట కూర్చోబెట్టి పవన్ కళ్యాణ్ భయంకరమైన హారర్ కథలు చెప్పేవారని ఆమె తెలిపింది. ఆ కథలు విన్న వెంటనే చాలా మంది పిల్లలు భయపడి అక్కడి నుంచి పారిపోతారని చెప్పింది.  

కానీ తాను మాత్రం భయపడకుండా ఆ కథలను ఆసక్తిగా వింటూ కూర్చునేదానినని సుష్మిత చెప్పింది. చిన్నప్పటి నుంచే హారర్ సినిమాలు తనకు చాలా ఇష్టమని కూడా ఆమె వెల్లడించింది. అందుకే పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పే భయానక కథలు తనకు చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించేవని తెలిపింది.

సుష్మిత చెప్పిన ఈ విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఇలాంటి విషయం అభిమానులు చాలా అరుదుగా విన్నారని చెప్పాలి. ఇప్పటివరకు ఆయన హారర్ సినిమాల గురించి పెద్దగా మాట్లాడలేదు.

అందుకే అభిమానులు ఇప్పుడు ఒక ఆసక్తికరమైన ఊహాగానాన్ని కూడా చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడైనా ఒక హారర్ సినిమాలో నటిస్తే ఎలా ఉంటుందో అని ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో చర్చిస్తున్నారు. ఆయనలాంటి స్టార్ హారర్ పాత్రలో కనిపిస్తే అది ఖచ్చితంగా ప్రత్యేకంగా ఉండే అవకాశం ఉందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.

