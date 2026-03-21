Ustaad Bhagat Singh Collections: ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. పవన్ ఫ్యాన్స్ కు మైండ్ బ్లాంక్..

Ustaad Bhagat Singh 1st Day Collections: పవన్ కళ్యాణ్ ఓ వైపు హీరోగా.. మరోవైపు కథానాయకుడిగా రెండు పడవలపై ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. తాజాగా ఈయన హీరోగా నటించిన  కథానాయకుడిగా నటించిన లేటెస్ట్ చిత్రం ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. ‘గబ్బర్ సింగ్’ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న చిత్రం కావడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఉగాది కానుకగా ఈ సినిమా విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ చూసి పవన్ ఫ్యాన్స్ కు మైండ్ బ్లాంక్ అవుతుంది. 

 
Pawan Kalyan Ustaad box office Collections: ‘ఓజీ’ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమాతో పలకరించాడు. టైటిల్ తోనే ఈ సినిమా పై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ముందుగా ‘భవదీయుడు భగత్ సింగ్’ టైటిల్ పెట్టారు.  ఆ తర్వాత మాస్ కు క్యాచీగా ఉండాలనే ఉద్దేశ్యంతో ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. 

ముందుగా ఈ సినిమాను ఈ నెల 26న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. కానీ అనూహ్యంగా మార్చి 19న విడుదల కావాల్సిన ‘టాక్సిక్’ సినిమా విడుదల కాకపోవడంతో ఈ సినిమాను ఒక వీక్ ముందుగా మార్చి 19న ఉగాది కానుకగా విడుదల చేశారు. దాదాపు ఒక యేడాది గ్యాప్ లోనే పవన్ నుంచి మూడు చిత్రాలు రావడంతో ఆయన ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకుంటున్నారు. 

ఓ రకంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ కు ఉగాదితో పాటు ఈయన సినిమా విడుదల కావడంతో డబుల్ హ్యాపీగా ఫీలయ్యారు. తాజాగా విడుదలైన ఈ సినిమా నెగిటివ్ తో విడుదలైంది. ఔట్ డేటెడ్ కంటెంట్ తో ఎపుడో బీసీ కాలం నాటి కథ, కథనాలతో ఈ సినిమా తెరకెక్కించాడు హరీష్ శంకర్. దీంతో పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఈ సినిమాపై ఒకింత నారాజ్ గా ఉన్నారు. మరోవైపు న్యూట్రల్ ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా చూసి పెదవి విరుస్తున్నారు. 

మొత్తంగా ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ కు వచ్చిన నెగిటివ్ టాక్ ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ పై పడింది. తొలి రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 32.12 కోట్ల షేర్ (రూ.52.80 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 28 కోట్ల షేర్ (రూ. 44 కోట్ల గ్రాస్)వసూళ్లను రాబట్టింది. 

పవన్ కళ్యాణ్ గత చిత్రాల ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ తో పోల్చితే ఈ సినిమాపై పెద్దగా హైప్ లేకపోవడం.. టీజర్, ట్రైలర్ ఈ  సినిమాపై అంచనాలు పెంచలేకపోయాయి. కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ స్టార్ డమ్ ఒక్కటే ఈ సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్. అది మొదటి రోజు వరకే పనికొచ్చింది. మొత్తంగా రెండో రోజు చాలా చోట్ల 65 శాతం డ్రాప్స్ నమోదు అయ్యాయి. దీంతో రెండో రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 5 కోట్ల షేర్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 7 కోట్ల షేర్ (రూ. 8.5 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టే అవకాశాలున్నాయని ట్రేడ్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. 

మొత్తంగా రెండో రోజు భారీ డ్రాప్స్ నమోదు చేసిన ఈ సినిమా ఈ రోజు శనివారం, రేపు ఆదివారం రాబట్టే కలెక్షన్స్ కీలకం అని చెప్పాలి. మరి ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ ఈ టాక్ తో ముందు ముందు ఎలాంటి వసూళ్లను నమోదు చేస్తుందో చూడాలి. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గా రూ. 133 కోట్ల షేర్ రాబట్టాలి. మొత్తంగా హిట్ అనిపించుకోవాలంటే రూ. మొత్తంగా రెండు రోజులు కలెక్షన్స్ కలిపితే రూ. 40 కోట్ల వరకు రాబట్టే అవకాశాలున్నాయి. మొత్తంగా ఈ సినిమా ఈ టాక్ తో  రూ. 93 కోట్ల షేర్ ను  రివకరీ చేస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి.   

Ustaad Bhagat Singh 1st Day Collections Ustaad Bhagat Singh 1st Day Box Office Collections Ustaad Bhagat Singh Pre Release Business Ustaad Bhagat Singh Theatrical Target Ustaad Bhagat Singh First Review Ustaad Bhagat Singh Review Pawan Kalyan Ustaad Bhagat Singh Ustaad Bhagat Singh Harish Shankar

