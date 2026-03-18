Ustaad Bhagat Singh Pre Release Business:‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ డీటెల్స్.. పవన్ హిట్టు కొట్టాలంటే కొండను కొట్టాల్సిందే..

Ustaad Bhagat Singh Pre Release Business: పవన్ కళ్యాణ్ కథానాయకుడిగా నటించిన లేటెస్ట్ చిత్రం ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. ‘గబ్బర్ సింగ్’ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత హరీష్ శంకర్, పవర్ స్టార్ కాంబోలో రాబోతున్న ఈ సినిమా మరికొన్ని గంటల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. ‘ఓజీ’ వంటి హిట్ తర్వాత రాబోతున్న సినిమా కావడంతో ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ కూడా ఓ రేంజ్ లో జరిగింది.
Pawan Kalyan Ustaad Target: పవన్ కళ్యాణ్ పాలిటిక్స్ లో వెళ్లి చాలా యేళ్లే అవుతుంది. కానీ ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక రిలీజ్ అవుతన్న మూడో మూవీ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. పైగా ఒకే ఇయర్ స్పాన్ లో పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి వస్తోన్న మూడో సినిమా ఇది. పైగా ఈ సినిమాకు ‘గబ్బర్ సింగ్’ తర్వాత.. ఈ సినిమాకు ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ అని టైటిల్ తో రావడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి.
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ‘ఉస్తాద్’ సినిమా ఉగాది కానుకగా మార్చి 19న గ్రాండ్ గా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతుంది. అంతేకాదు సెన్సార్ వాళ్ల నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ రిపోర్ట్ కూడా పాజిటివ్ గా రావడంతో ఈ సినిమా కోసం పవన్ ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా నాన్ థియేట్రికల్ గా దాదాపు రూ. 100 కోట్లకు పైగా బిజినెస్ చేసింది. ఇక థియేట్రికల్ బిజినెస్ విషయానికొస్తే.. ఏరియా వైజ్ గా చూస్తే.. తెలంగాణ.. రూ. 46 కోట్లు.. రాయలసీమ .. రూ. 15 కోట్లు.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ..రూ. 52 కోట్లు.. తెలంగాణ + టోటల్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కలిపి .. రూ. 113 కోట్ల. కర్ణాటక తో పాటు మిగిలిన భారత దేశం కలిపి.. రూ. 7 కోట్లు.. ఓవర్సీస్.. రూ. 12 కోట్లు.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 132 కోట్ల షేర్ రాబట్టాలి.
‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా హిట్ అనిపించుకోవాలంటే ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 133 కోట్ల షేర్ తో పాటు దాదాపు రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టాలి. ఇక ఈ సినిమా పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ తో పాటు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కలిపి ఇప్పటి వరకు రూ. 20 కోట్ల గ్రాస్ వరకు ఫస్ట్ డే వచ్చే అవకాశాలున్నాయని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. తెలంగాణలో టికెట్ రేట్స్ హైక్ లేకపోవడం ఈ సినిమాకు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
తెలంగాణలో తక్కువ రేట్స్ తో ఎక్కువ ఫుట్ ఫాల్స్ పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. పాజిటివ్ టాక్ వస్తే ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’కు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. మరి ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ తో పవన్ కళ్యాణ్ మరో హిట్ ను తన ఖాతాలో వేసుకుంటాడా లేదా అనేది చూడాలి.