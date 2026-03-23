Ustaad Bhagat Singh Collections: ‘ఉస్తాద్’ విషయంలో ఎరక్కపోయి ఇరుక్కుపోయిన పవన్ కళ్యాణ్.. డామిట్ కథ అడ్డం తిరిగింది..

Ustaad Bhagat Singh Collections: ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా విషయంలో పవన్ కళ్యాణ్ సహా సినిమా యూనిట్ వేసుకున్న స్ట్రాటజీ బూమరాంగ్ అయినట్టు తెలుస్తోంది. ఎరక్కపోయి ఒక వారం ముందుగా రిలీజ్ అయిన ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ కు ‘దురుంధర్’ పెద్ద దెబ్బే వేసాడు.
Ustaad Bhagat Singh Rong Release: పవన్ కళ్యాణ్ ఓ వైపు హీరోగా.. మరోవైపు పొలిటికల్ లీడర్ గా రాణిస్తున్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బిజీగా తాను గతంలో ఓకే చేసిన చిత్రాలను షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసి విడుదల చేసే పనిలో పడ్డారు. ఈ కోవలో తాజాగా హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా చేశాడు. ఉగాది కానుకగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది.
‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమాను ముందుగా 26 మార్చిన రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. కానీ తీరా ‘టాక్సిక్’ మూవీ విడుదల వాయిదా పడటంతో ఈ చిత్రాన్ని ఒక వారం ముందుగానే ఉగాది కానుకగా విడుదల చేశారు. ముఖ్యంగా ‘దురంధర్ 2’ సినిమా వస్తోన్న సందర్భంగా ‘టాక్సిక్’ సినిమా గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో యుద్దం వంక చెప్పుకొని విడుదలను పోస్ట్ పోన్ చేశాడు.
కానీ ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ మేకర్స్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్.. ‘దురంధర్ 2’ రిలీజ్ ను లైట్ తీసుకున్నారు. ‘దురంధర్ 2’ సినిమా ఇపుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కుమ్మి పడేస్తోంది. ఈ సినిమా జోరు ముందు ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా తేలిపోయింది. ఇప్పటికే చాలా చోట్ల ‘ఉస్తాద్’ భారీ డ్రాప్స్ ను నమోదు చేస్తోంది.
ఓవరాల్ గా సండే అడ్వాంటేజ్ తో కలిపి రూ. 6 కోట్ల షేర్ (రూ.11 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను సాధించినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సినిమా రూ. 50 కోట్ల షేర్ (రూ.86 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను సాధించినట్టు ట్రేడ్ రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి.
ఓవరాల్ గా ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా ఈ మధ్యకాలంలో పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో అత్యంత తక్కువ వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. మొత్తంగా రూ. 133 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ కు రూ. 77 కోట్ల షేర్ రాబట్టాలి. ఇపుడుతున్న పరిస్థితుల్లో ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా కోలుకోవడం కష్టమే అని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.