English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Ustaad Bhagat Singh Collections: ‘ఉస్తాద్’ విషయంలో ఎరక్కపోయి ఇరుక్కుపోయిన పవన్ కళ్యాణ్.. డామిట్ కథ అడ్డం తిరిగింది..

Ustaad Bhagat Singh Collections:  ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా విషయంలో పవన్ కళ్యాణ్ సహా సినిమా యూనిట్ వేసుకున్న స్ట్రాటజీ బూమరాంగ్ అయినట్టు తెలుస్తోంది. ఎరక్కపోయి ఒక వారం ముందుగా రిలీజ్ అయిన ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ కు ‘దురుంధర్’ పెద్ద దెబ్బే వేసాడు. 

 
1 /5

Ustaad Bhagat Singh Rong Release: పవన్ కళ్యాణ్ ఓ వైపు హీరోగా.. మరోవైపు పొలిటికల్ లీడర్  గా రాణిస్తున్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బిజీగా తాను గతంలో ఓకే చేసిన చిత్రాలను షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసి విడుదల చేసే పనిలో పడ్డారు. ఈ కోవలో తాజాగా హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా చేశాడు. ఉగాది కానుకగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది. 

2 /5

‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమాను ముందుగా 26 మార్చిన రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. కానీ తీరా ‘టాక్సిక్’ మూవీ విడుదల వాయిదా పడటంతో ఈ చిత్రాన్ని ఒక వారం ముందుగానే ఉగాది కానుకగా విడుదల చేశారు. ముఖ్యంగా ‘దురంధర్ 2’ సినిమా  వస్తోన్న సందర్భంగా ‘టాక్సిక్’ సినిమా గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో యుద్దం వంక చెప్పుకొని విడుదలను పోస్ట్ పోన్ చేశాడు. 

3 /5

కానీ ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ మేకర్స్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్.. ‘దురంధర్ 2’ రిలీజ్ ను లైట్ తీసుకున్నారు. ‘దురంధర్ 2’ సినిమా ఇపుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కుమ్మి పడేస్తోంది. ఈ సినిమా జోరు ముందు ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా తేలిపోయింది. ఇప్పటికే చాలా చోట్ల ‘ఉస్తాద్’ భారీ డ్రాప్స్ ను నమోదు చేస్తోంది. 

4 /5

ఓవరాల్ గా సండే అడ్వాంటేజ్ తో కలిపి రూ. 6 కోట్ల షేర్ (రూ.11 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను సాధించినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సినిమా రూ. 50 కోట్ల షేర్ (రూ.86 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను సాధించినట్టు  ట్రేడ్ రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. 

5 /5

ఓవరాల్ గా ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా ఈ మధ్యకాలంలో పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో  అత్యంత తక్కువ వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. మొత్తంగా రూ. 133 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ కు రూ. 77 కోట్ల షేర్ రాబట్టాలి. ఇపుడుతున్న పరిస్థితుల్లో ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా కోలుకోవడం కష్టమే అని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. 

Next Gallery

