Pawan Kalyan: మన వల్ల అవ్వవు ఇవన్నీ.. పవన్ కళ్యాణ్ వీడియో వైరల్..!

Pawan Kalyan Political Life:ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తుతం రాజకీయాలు, సినిమాలను సమానంగా నిర్వహిస్తూ చాలా బిజీగా ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ గా బాధ్యతలు చేపడుట్టున పవన్ తన పనుల్లో నిమగ్నమై ఉండే పవన్, మరోవైపు సినిమాలపైనా దృష్టి పెడుతున్నారు. ఈ రెండు రంగాల్లో ఒకేసారి పని చేయడం సులభం కాకపోయినా, ఆయన తనదైన శైలిలో ముందుకు సాగుతున్నారు.
ఈమధ్య పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా విడుదలైన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించలేదు. అభిమానులు భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్న ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫ్లాప్‌గా నిలిచింది. అయినప్పటికీ అయినా తదుపరి రాబోయే చిత్రాలపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. 

ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాలో ఒక పాత వీడియో వైరల్ అవుతోంది. పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్‌లో బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచిన అత్తారింటికి దారేది సినిమా అందరికీ తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో ఆయన స్వయంగా పాడిన కాటమరాయుడు పాట అప్పట్లో పెద్ద హిట్ అయింది. ఇప్పటికీ ఆ పాటకు ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది.  

ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఆ పాట షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన సరదా సంఘటన కనిపిస్తుంది. ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్ స్టెప్స్ నేర్పిస్తుండగా, పవన్ కళ్యాణ్ వాటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కొంచెం కష్టపడుతున్నట్టు కనిపిస్తారు. ఆ సమయంలో ఆయన పక్కనే ఉన్న బ్రహ్మానందంతో నవ్వుతూ “మన వల్ల కావు ఇవన్నీ” అని సరదాగా చెప్పడం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.  

పవన్ కళ్యాణ్ డాన్స్ విషయంలో చాలా పెద్దగా నైపుణ్యం లేదని ఆయన స్వయంగా చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ ఆయన చేసే సింపుల్ స్టెప్స్ ప్రేక్షకులకు చాలా బాగా నచ్చుతాయి. అదే ఆయన ప్రత్యేకత. క్లిష్టమైన స్టెప్స్ చేయకపోయినా, తన స్టైల్‌తో పాటలను హిట్ చేయడం పవన్‌కు మాత్రమే సాధ్యమైంది.  

“కాటమరాయుడు” పాటలో కూడా చాలా సింపుల్ స్టెప్స్ ఉన్నప్పటికీ, అవే ట్రెండ్ అయ్యాయి. అభిమానులు ఆ స్టెప్స్‌ను ఫాలో అవుతూ వీడియోలు కూడా చేశారు. ఇది పవన్ కళ్యాణ్‌కు ఉన్న ప్రత్యేకమైన మ్యాజిక్ అని చెప్పాలి.

