Pawan Kalyan: బాబును తాకిన వెంటనే చేతులు శానిటైజ్ చేసుకున్న పవన్ కళ్యాణ్.. సోషల్ మీడియాలో రచ్చ రచ్చ..!

Pawan Kalyan Viral Video : సినిమాల్లో పవన్ కళ్యాణ్కు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఆయనకు అభిమానులు మాత్రమే కాదు, ఏకంగా భక్తులు ఉంటారని ఎంతోమంది అంటుంటారు. అయితే రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలతో పాటు రాజకీయాలపై కూడా తన శ్రద్ధను ఎక్కువగా పెడుతూ వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు ఒక విషయం వల్ల మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం అలాగే సినిమా ఇండస్ట్రీలో పవర్ స్టార్ అయిన పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తుతం ఒకపక్క సినిమాలు, మరోపక్క రాజకీయ జీవితంతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ మధ్యనే హరిహర వీరమల్లు, ఓజీ అనే రెండు సినిమాలతో తెరపై కూడా కనిపించారు.
ఈ రెండు సినిమాల్లో హరిహర వీరమల్లు సినిమా డిజాస్టర్గా మిగలగా, ఓజీ సినిమా పరవాలేదు అనిపించుకుంది. ఇక త్వరలోనే ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు.
సినిమాల విషయాన్ని పక్కనపెడితే, రాజకీయాల పరంగా మాత్రం పవర్ స్టార్ తెగ బిజీగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయ జీవితానికి సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో రచ్చ క్రియేట్ చేస్తోంది.
ఈ వీడియోలో ముందుగా పవన్ కళ్యాణ్ ఒక చిన్న బాబును ఎత్తుకుని కనిపించారు. ఆ తర్వాత ఆ బాబును కిందకు దింపిన వెంటనే పవన్ కళ్యాణ్ రెండు చేతులు శానిటైజ్ చేసుకుంటూ కనిపించారు. ఈ ఈవెంట్ జనసేన పార్టీకి సంబంధించిన గత ఈవెంట్ కావడం గమనార్హం. When equality is staged but untouchability is instinctive.@PawanKalyan shamelessly sanitises his hands after lifting a child for the photo ops. pic.twitter.com/LL4bJXID8Y — Manish RJ (@mrjethwani_) December 21, 2025
ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు చాలామంది ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ, ఇది అంటరానితనం అనే భావనను క్రియేట్ చేసేలా ఉందని, పవన్ కళ్యాణ్ ఇలా చేయడం సరైనది కాదని వాదిస్తున్నారు. అయితే పవన్ అభిమానులు మాత్రం, బాబును దింపేసిన తర్వాత చాలాసేపు గడిచిన తరువాత సాధారణంగానే పవన్ శానిటైజ్ చేసుకుని ఉండొచ్చని, ఇది కేవలం పవన్పై నెగటివ్ ప్రచారం కోసం కొంతమంది షేర్ చేస్తున్న వీడియో అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.