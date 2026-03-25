Anna Lezhneva: సోష‌ల్ మీడియాలోకి ప‌వ‌న్ కళ్యాణ్ భార్య అన్నా లెజినోవా ఎంట్రీ.. క్యూట్ ఫోటోకి నెటిజన్లు ఫిదా

Anna Lezhneva Social Media Entry: పవర్ స్టార్, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజినోవా సోషల్ మీడియా ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టారు. 'అన్నా కొణిదెల' పేరుతో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి.. తన భర్త పవన్‌తో దిగిన ఫోటోను షేర్ చేశారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ క్యూట్ ఫోటో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది.
ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ డిప్యూటీ సీఎం, ప‌వ‌ర్ స్టార్ ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ భార్య అన్నా లెజినోవా ఎట్ట‌కేల‌కు సోష‌ల్ మీడియాలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. 'అన్నా కొణిదెల' పేరుతో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారు. త‌న భ‌ర్త ప‌వ‌న్ కళ్యాణ్‌తో దిగిన ఫోటోను షేర్ చేశారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ క్యూట్ పిక్ సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. ఈ ఫోటో చూసిన మెగా అభిమానులు 'వదినమ్మకు సాదర స్వాగతం' అంటూ కామెంట్లతో ముంచెత్తుతున్నారు.  

మ‌రోవైపు లెజినోవా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన కొన్ని నిమిషాల్లోనే లక్షకు పైగా ఫాలోవ‌ర్స్.. ఆమెను ఫాలో అవ్వడం మొదలుపెట్టారు. దీన్ని బట్టి పవన్ కళ్యాణ్ భార్యకు సోషల్ మీడియాలో ఏ రేంజ్ స్వాగతం లభించిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.  

ఇక ఈ పోస్టుకు అన్నా లెజినోవా ఇది ఎప్పటి నుంచో జరగాల్సిన విషయం.. ఇప్పుడే సరైన సమయం అనిపిస్తోంది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి ఆశీస్సులు, నా భర్త పవన్ కళ్యాణ్ గారి మద్ధతుతో ఈ అకౌంట్‌ను ప్రారంభిస్తున్నానంటూ లెజినోవా పెట్టిన క్యాప్షన్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.   

అయితే ఇప్పటివరకు కెమెరా ముందుకు రావడానికి పెద్దగా ఇష్టపడని అన్నా లెజినోవా.. ఇప్పుడు నేరుగా ఇన్‌స్టా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం మెగా అభిమానుల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. 

ర‌ష్యా మోడ‌ల్‌, న‌టి అయిన అన్నా లెజినోవాను ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ 2013 సెప్టెంబ‌ర్ 30న వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు ఒక అమ్మాయి, అబ్బాయి ఉన్నారు. దేవునిపై భక్తి, భర్త పవన్‌ కళ్యాణ్‌ లాగే అన్నా లెజినోవా హిందూ సంప్రదాయాలను ఫాలో అవుతుంది.  

