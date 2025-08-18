Pawan Kalyan Wife Net Worth: పవన్ కళ్యాణ్ మూడో భార్య అన్నా లెజినోవా ప్రస్తుత ఆస్తులు తెలిస్తే షాక్..!

Anna Lezhneva Net Worth: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మూడవ భార్య అన్నా లెజినోవాకి సంబంధించిన ఆస్తుల వివరాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారుతున్నాయి. ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ డిప్యూటీ సీఎం కావడంతో.. అతని భార్య ఆస్తులు ఇదే అంటూ ఒక వార్త వైరల్ అవుతుంది.. ఇంతకు ఈమెకు ఉన్న ఆస్తి ఎంత అంటే..
అటు హీరోగా, పొలిటికల్ పరంగా దూసుకుపోతున్న పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈయనకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్ గురించి కాకుండా ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి కూడా ఎప్పుడు ఏదో ఒక విషయం వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ మూడో భార్య రష్యన్ మోడల్ అన్నా లెజినోవా గురించి చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు.
ఈమె పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తీన్మార్ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో పరిచయమయ్యింది. ఆ తర్వాత అది ప్రేమగా మారి 2013 సెప్టెంబర్ 30న వీరు పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి 2017లో మార్క్ శంకర్ పవనోవిచ్ అనే బాబు కూడా పుట్టారు.
అన్నా లెజినోవా నటిగా, మోడల్గా కూడా పని చేసిందని సమాచారం. ప్రస్తుతం ఈమె సింగపూర్ లో ఉండే హాస్పటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తుంది.
అలాగే ఈమెకు కొన్ని హోటల్స్ లలో భాగస్వామిగా కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం.. ఈమె ఆస్తి విలువ సుమారుగా 1800 కోట్లు ఉంటుందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈమె సింగపూర్లో తన పిల్లలతో కలిసి ఉంటోంది. అప్పుడప్పుడు మాత్రమే ఇండియాకి వస్తూ వెళ్తూ ఉంటారు.