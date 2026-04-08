  • Pawan Kalyan Wife: అన్ని ఆమె నేర్పించింది.. పవన్ కళ్యాణ్ కి చాలా ఇష్టం.. ఆకిరా పుట్టినరోజు అన్నా లెజినోవా కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Pawan Kalyan Wife: అన్ని ఆమె నేర్పించింది.. పవన్ కళ్యాణ్ కి చాలా ఇష్టం.. ఆకిరా పుట్టినరోజు అన్నా లెజినోవా కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Pawan Kalyan Wife: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కు అభిమానుల్లో ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడల్లా అభిమానులు భారీగా స్పందిస్తారు. ఇటీవల ఆయన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. ఈ సినిమాను హరీష్ శంకర్ తెరకెక్కించగా, ఇందులో శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా నటించింది.
ఇక వ్యక్తిగత జీవితానికి వస్తే, పవన్ కళ్యాణ్ భార్య అన్నా లెజినోవా ఇటీవల సోషల్ మీడియాలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆమె చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటూ తరచూ పోస్టులు షేర్ చేస్తోంది. ముఖ్యంగా మెగా ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఫోటోలు, విషయాలను పంచుకుంటూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఆమె మంచి ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది.

ఇటీవల అన్నా అభిమానులతో ఒక చిట్ చాట్ సెషన్ నిర్వహించింది. ఇందులో అభిమానులు అడిగిన అనేక ప్రశ్నలకు ఆమె చాలా సింపుల్‌గా, ఫ్రెండ్లీగా సమాధానాలు ఇచ్చింది. ఈ సందర్భంగా ఆమె తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను కూడా పంచుకుంది.

ఒక అభిమాని ఆమెను “మీకు వంట చేయడం వస్తుందా?” అని అడిగాడు. దీనికి అన్నా చాలా క్యూట్‌గా సమాధానం ఇచ్చింది. ఆమె చెప్పిన ప్రకారం, తన అత్తగారి దగ్గర వంటలు నేర్చుకున్నానని తెలిపింది. దోస, ఇడ్లీ, చట్నీ, కూరలు, దాల్, ఫిష్ పులుసు, గోంగూర, పాలక్ పనీర్, ప్రాన్స్ కర్రీ, బిర్యానీ వంటి అనేక వంటకాలు నేర్చుకున్నానని చెప్పింది. ముఖ్యంగా వెజిటేరియన్ వంటకాలు ఎక్కువగా నేర్చుకున్నానని, ఇంట్లో వంట చేయడం తనకు ఇష్టమని తెలిపింది.  

ఇక మరో అభిమాని అడిగిన ప్రశ్న మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. “పవన్ కళ్యాణ్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏమిటి?” అని అడగగా, అన్నా ఇచ్చిన సమాధానం అభిమానులను ఆనందపరిచింది. ఆమె చెప్పిన ప్రకారం, పవన్ కళ్యాణ్‌కు తన తల్లి చేసిన మసాలా చికెన్ కర్రీ చాలా ఇష్టమట. అదే వంటకం తాను కూడా తన అత్తగారి దగ్గర నేర్చుకున్నానని చెప్పింది.  

అదే కాకుండా, తన మరదలు సురేఖ చేసిన ఫిష్ పులుసు కూడా పవన్ కళ్యాణ్‌కు చాలా ఇష్టమని అన్నా వెల్లడించింది. ఈ విషయాలు తెలుసుకున్న అభిమానులు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు.

ఇలా అన్నా లెజినోవా అభిమానులతో మరిన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తూ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఆమె సింప్లిసిటీ, ఫ్యామిలీ విషయాలు పంచుకోవడం అభిమానులకు మరింత దగ్గర చేసింది. అంతేకాకుండా పవన్ కళ్యాణ్ రెండో భార్య మొదటి కడుకు అఖీరా పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈరోజు అతనికి శుభాకాంక్షలు సైతం తెలిపింది అన్నా లెజినోవా.

