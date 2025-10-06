English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

OG Box Office Collections: దాదాపు పన్నెండేళ్ల తర్వాత ‘ఓజీ’తో పవన్ కళ్యాణ్ ఖాతాలో అరుదైన రికార్డు..

OG Break Even at Box Office:  తెలుగు బాక్సాఫీస్ దగ్గర యువ కథానాయకుల్లో అసలు సిసలు బాక్సాఫీస్  క్లౌడ్ పుల్లర్ గా పవన్ కళ్యాణ్ కు సెపరేట్ ఇమేజ్ ఉంది. తాజాగా ఈయన హీరోగా నటించిన ‘ఓజీ’ మూవీతో పన్నెండెళ్ల తర్వాత అరుదైన రికార్డు నెలకొల్పాడు. 

 
1 /6

OG Break Even at Box Office: పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘ఓజీ’. ఈ మధ్యకాలంలో పవన్ ఏ సినిమాకు లేనంత హైప్ లో విడుదలై తొలి రోజే..రూ. 154 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లతో సంచలనం రేపింది. అందులో కేవలం తెలుగు సినిమా కలెక్షన్సే ఉండటం హీరోగా పవన్ బాక్సాఫీస్ స్టామినాకు అద్ధం పడుతుంది. 

2 /6

అదే నార్త్ ఇండియా ఇతర భాషల్లో మంచిగా ప్రమోట్ చేసుంటే ‘ఓజీ’ సినిమా కలెక్షన్స్ మరో లెవల్లో ఉండేవి. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 172 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 174 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగింది. అంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 285 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లు రాబడితే హిట్ అందుకుంటుంది. 

3 /6

కేవలం తెలుగు బాక్సాఫీస్ దగ్గర నిన్నటితో 11 రోజుల్లో  రూ. 128 కోట్ల షేర్ (రూ. 192 కోట్ల గ్రాస్)  వసూళ్లను రాబట్టింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 174 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకోవడం విశేషం. దాదాపు 12 యేళ్ల క్రితం ‘అత్తారింటికీ దారేది’ సినిమా తర్వాత బాక్సాఫీస్ దగ్గర క్లీన్ హిట్ గా నిలిచిన సినిమాగా ‘ఓజీ’ రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది.   

4 /6

ఓ రకంగా మంచి టాక్ తో కూడా బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకోవడానికి దాదాపు కిందా మీదా పడింది పవన్ కళ్యాణ్ ‘ఓజీ’ మూవీ. ఈ సినిమాకు దసరా సెలవుల అడ్వాంటేజీతో పాటు శని, ఆదివారాలు వీకెండ్ కలిసి రావడంతో ఎట్టకేలకు బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకోవడం విశేషం. 

5 /6

గత వారం ఓజీకి పోటీగా ‘కాంతార’ మూవీ విడుదలై పాజిటివ్ టాక్ తో దూసుకుపోతున్నా.. ఓజీ మూవీ గట్టి వసూళ్లను రాబట్టి బ్రాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకుంది. ‘ఓజీ’ పవన్ కెరీర్ లో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. అంతేకాదు ఈ యేడాది ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్ దాటి అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన తెలుగు సినిమాగా రికార్డులకు ఎక్కింది. 

6 /6

‘ఓజీ’ మూవీ  పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లోనే ఫస్ట్ డే  రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను కొల్లగొట్టిన తొలి చిత్రంగా నిలిచింది.ఓవర్సీస్ లో  $5 మిలియన్  యూఎస్ డాలర్స్ రాబట్టిన తొలి పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రంగా..  రికార్డులకు ఎక్కింది. అంతేకాదు పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో తొలి రూ.200 కోట్లు..తొలి రూ. 250 కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కడం విశేషం.  

