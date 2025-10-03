English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

OG Collections: ‘ఓజీ’ హిట్టా.. ఫట్టా.. ఫైనల్ బాక్సాఫీస్ లెక్కలు ఇవే..!

OG Box Office Collections: పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘ఓజీ’. ఈ సినిమా పవర్ స్టార్ కెరీర్ లో తొలి రోజు అత్యధిక వసూల్లతో దుమ్ము రేపింది. నిన్నటితో బాక్సాఫీస్ దగ్గర 8 రోజులు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చేసిన బిజినెస్ దృష్ట్యా ఇంకా ఎంత రాబట్టాల్సి ఉంది. 
1 /6

OG Box Office Collections: ఏపీ డిప్యూటీ అయిన యేడాది తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా యాక్ట్ చేసిన సినిమా విడుదలయ్యాయి. అందులో ముందుగా ‘హరి హర వీరమల్లు’ మూవీ విడుదలై సోదిలో లేకుండా పోయింది. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 25న దసరా కానుకగా ‘ఓజీ’ సినిమా విడుదలైంది. ఈ సినిమా మిక్స్ డ్ టాక్  తెచ్చుకుంది. 

2 /6

పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ‘అజ్ఞాతవాసి’ తర్వాత ఆ రేంజ్ హైప్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. రొటీన్ కథ అయినా.. పవన్ ను సుజిత్ చూపించిన విధానం పవన్ అభిమానులు తెగ నచ్చేసింది. ఈ సినిమా తొలి రోజే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 154 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లతో సంచలనం రేపింది.   

3 /6

‘OG’ మూవీ పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ అత్యధిక భారీ కలెక్షన్స్ ను కొల్లగొట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది. ‘ఓజీ’ చిత్రం అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా నిలిచింది. దాదాపు రూ. 174 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బాక్సాఫీస్ యుద్దంలో దిగింది. ఈ సినిమా ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది రోజుల్లో దాదాపు రూ. 162 కోట్ల షేర్ (రూ. 270 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. దసరా రోజు ఓజీకి బాగానే కలిసొచ్చిందనే చెప్పాలి. 

4 /6

అందుకోవాల్సిన టార్గెట్ దృష్ట్యా ఇంకా రూ. 10 కోట్ల వరకు షేర్ రాబడితే బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకుంటుంది. ఇప్పటి వరకు చేసిన బిజినెస్ లో దాదాపు 94 శాతం రికవరీ పొందింది. మరో రూ. 10 కోట్ల షేర్ వస్తే క్లీన్ హిట్ గా నిలుస్తుంది. ఈ వారం ఓజీకి పోటీగా ‘కాంతార’ మూవీ విడుదలై పాజిటివ్ టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. ఇంత గట్టి పోటీలో ‘ఓజీ’ మిగిలిన టార్గెట్ ను రీచ్ అవుతుందా అనేదిచూడాలి. 

5 /6

‘ఓజీ’ మూవీ  పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లోనే తొలి రోజు రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను కొల్లగొట్టిన ఫస్ట్ మూవీగా నిలిచింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా ఓవర్సీస్ తో పాటు కర్నాటక, రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్ లో బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్రేక్ ఈవెన్ కు చాలా దూరంలో ఉండిపోయింది. కానీ ఓవరాల్ గా మరో రూ. 10 కోట్లు వస్తే ‘ఓజీ’ హిట్ స్టేటస్ అందుకుంటుంది. లేకపోతే అబౌ యావరేజ్ గా మిగిలిపోనుంది.  

6 /6

‘ఓజీ’ మూవీ  ఓవర్సీస్ లో  $5 మిలియన్  యూఎస్ డాలర్స్ రాబట్టిన తొలి పవన్ కళ్యాణ్ మూవీగా రికార్డులకు ఎక్కింది. ఈ సినిమా  పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో తొలి రూ. 250 కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టిన మూవీగా నిలిచింది.  అంతేకాదు ‘ఓజీ’తో  రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశిస్తాడా అనేది చూడాలి.    

OG Box Office Collections OG 1st Week Box Office Collections OG 8 Days Collections OG Records Pawan Kalyan Records OG Review OG Real Hero OG First Day Collections OG Movie Review OG World Wide Business Tollywood Telugu cinema

Next Gallery

OG Hindi Box Collections: బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘ఓజీ’ పరిస్థితి ఏంటి.. మొత్తం వసూళ్లు ఇవే..