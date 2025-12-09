English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Star Actress: ప్రభాస్ చాలా టెంప్టింగ్‌గా ఉన్నాడు.!.. స్టార్ హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Payal rajput comments on Prabhas: ఆర్ఎక్స్ 100 భామ  పాయల్ రాజ్ పూత్.. హీరో ప్రభాస్ పై చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఏకంగా ప్రభాస్ అంటే తనకు క్రష్ అంటూ , ఇప్పటికి సిగ్గుపడుతూ, ఎంతో అమాయకంగా ఉంటాడంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.
 
బాలీవుడ్ భామ పాయల్ రాజ్ పుత్ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. ఆర్ఎక్స్ 100తో ఈ భామ ఒక్కసారిగా టాలీవుల్ లో మంచి క్రేజ్ ను తెచ్చుకుంది. టాలీవుడ్ తో పాటు, కన్నడ పంజాబి మూవీస్ లో కూడా నటించింది.  

పాయల్ రాజ్ పూత్ తెలుగులో ఆర్ఎస్ 100 తర్వాత... ఎన్టీఆర్: కథానాయకుడు, RDXలవ్, వెంకీమామ, డిస్కో రాజా, అనగనగా ఓ అతిథి, తీస్ మార్ ఖాన్, మాయపేటిక, మంగళవారం వంటి చిత్రాల్లో నటించి అభిమానుల్ని ఫిదా చేసింది.  

అయితే ఆర్ఎక్స్ 100 అంత రేంజ్ లో మిగతా మూవీస్ హిట్ కాలేదని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ భామ తరచుగా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉంటు తన  ఫ్యాన్స్ కు మూవీస్ గురించి క్రేజీ అప్ డేట్ లు ఇస్తుంటారు. కొన్నిసార్లు తన  లేటెస్ట్ హాట్ ఫోటోలతో అభిమానులకు గ్లామర్ ట్రీట్ ను కూడా ఇస్తుంటారు.   

తాజాగా.. పాయల్ రాజ్ పూత్ రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ పై చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ప్రస్తుతం సొషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ప్రభాస్ గురించి ఆమె ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మూవీ ఇండస్ట్రీలో ప్రభాస్ హీరోల్లో చాలా అమాయకంగా ఉన్నాంటూ రాసుకొచ్చింది.

అంతేకాకుండా.. ఇండస్ట్రీలో ఇంత అమాయకంగా ఎవరు ఉండగలరని,  ఈ పరిశ్రమ ప్రజలను కఠినతరం చేస్తుందన్నారు.  మందమైన చర్మం గలవారిగా చేస్తుందంటూ కామెంట్స్ చేసింది. అయినప్పటికీ ఈ వ్యక్తి ఇప్పటికీ తేలికగా సిగ్గుపడతాడని,  అతని సిగ్గు కారణంగా చాలా తక్కువ మాట్లాడతాడంటూ పోస్ట్ పెట్టింది.  

ప్రభాస్ ఎందుకంత ముద్దుగా ఉంటాడని..?.. చాలా టెంప్టింగ్ గా అన్పిస్తాడంటూ ఇన్ డైరెక్ట్ గా అర్థం వచ్చేలా డబుల్ మీనింగ్ తో పాయల్ రాజ్ పూత్ పోస్ట్ చేసినట్లు నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. చివరకు దేవుడు అతడ్ని దీవించుగాక అంటూ చివరలో పాయల్ రాజ్ పుత్ రాసుకొచ్చింది. 

 ప్రస్తుతం పాయల్ రాజ్ పూత్ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. అసలే తరచుగా ప్రభాస్ , అనుష్క డేటింగ్ , పెళ్లి వార్తల నేపథ్యంలో పాయల్ రాజ్ పూత్ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఈమె కూడా ప్రభాస్ కు ట్రై చేస్తుందా ఏంటీ అని నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  

