  • Payal Rajput: ప్రియుడి సినిమా ఈవెంట్లో ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోయిన పాయల్ రాజ్ పుత్.. కన్నీరు మున్నీరైన హీరోయిన్ !

Payal Rajput: ప్రియుడి సినిమా ఈవెంట్లో ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోయిన పాయల్ రాజ్ పుత్.. కన్నీరు మున్నీరైన హీరోయిన్ !

Payal Rajput:టాలీవుడ్‌లో తన అందం, నటనతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న పాయల్ రాజ్‌పుత్ ఇటీవల ఒక సినిమా ఈవెంట్‌లో భావోద్వేగానికి గురై అందరినీ కదిలించింది. సాధారణంగా ఎప్పుడూ స్మైలింగ్‌గా కనిపించే పాయల్, ఈసారి మాత్రం కన్నీళ్లు ఆపుకోలేక స్టేజ్‌పైనే ఏడ్చేసింది. ఈ ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.
తన ప్రియుడు సౌరభ్ ధింగ్రా నటించిన సినిమా ఫస్ట్ టైం..ఈవెంట్‌కు పాయల్ హాజరయ్యింది. ఈ వేడుకలో మీడియాతో మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఒక విలేకరి ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ప్రశ్నించాడు. ముఖ్యంగా ఆమె ఇటీవల ఎదుర్కొన్న కష్టాల గురించి అడగడంతో, పాయల్ ఒక్కసారిగా భావోద్వేగానికి లోనైంది. తన తండ్రి చనిపోవడం వల్ల తను డిప్రెషన్ కి వెళ్లి ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకుంది నిజమైన అని విలేకరి అడిగారు.  

తన తండ్రి మరణం గురించి మాట్లాడుతూ పాయల్ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. “నా నాన్న చనిపోయి వచ్చే నెలకి సంవత్సరం అవుతుంది. ఆయన నా జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి. ఆయన లేకపోవడం నాకు చాలా కష్టం అయింది” అని చెప్పింది. తన తండ్రి తనకు ఎంతటి బలం ఇచ్చారో గుర్తుచేసుకుంటూ ఆమె మరింత ఎమోషనల్ అయింది.  

తన తండ్రి ఆమె సినిమాలపై ఎప్పుడూ ఆసక్తిగా ఉండేవారు తెలిపింది. ముఖ్యంగా RX 100 సినిమా చూసిన తర్వాత కూడా, అది బోల్డ్ కథ అయినప్పటికీ ఆమె నటనను ఎంతో ప్రశంసించారని చెప్పింది. “నా రాబోయే సినిమాను కూడా చూడాలని ఆయన అనుకున్నారు. కానీ అది జరగకపోవడం చాలా బాధగా ఉంది” అని ఆమె బాధ వ్యక్తం చేసింది.  

తండ్రి మరణం తర్వాత తాను తీవ్ర డిప్రెషన్‌కు గురయ్యానని కూడా పాయల్ వెల్లడించింది. ఆ సమయంలో తాను ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నానని, తన అమ్మను కూడా ధైర్యం చెప్పాల్సిన బాధ్యత తనపై పడిందని చెప్పింది. ఈ మాటలు చెప్పే సమయంలో ఆమె పూర్తిగా కన్నీళ్లలో మునిగిపోయింది.  

పక్కనే ఉన్న హీరో ఆమెను సాంత్వన పరచడానికి ప్రయత్నించినా, పాయల్ మాత్రం తన భావోద్వేగాలను నియంత్రించలేకపోయింది. చివరకు ఎక్కువగా ఏడవడంతో, ఆమె ఈవెంట్ మధ్యలోనే వెళ్లిపోవాల్సి వచ్చింది.

Balakrishna Heroine: నాతో బలవంతంగా అలాంటి పని చేయించారు....బాలకృష్ణ హీరోయిన్ ఆవేదన!