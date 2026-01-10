Payal Rajput : హీరోయిన్ పాయల్ రాజ్పుత్ కు..హీరో ప్రభాస్ ..అంటే ఎంత అభిమానమో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆమె ఎన్నో ఇంటర్వ్యూలలో కూడా అదే విషయాన్ని ఓపెన్గా చెప్పింది. ప్రభాస్ సినిమాలు వచ్చినప్పుడు థియేటర్లో చూసే అవకాశం వస్తే చాలా ఆనందపడతానని.. ఆయన నటన తనకు చాలా ఇష్టమని పాయల్ పలుమార్లు వెల్లడించింది. సోషల్ మీడియాలో కూడా ప్రభాస్ గురించి ఆమె పెట్టే పోస్టులు అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంటాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రభాస్ నటించిన తాజా సినిమా ది రాజా సాబ్ సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా జనవరి 9న థియేటర్లలో విడుదలైంది. భారీ అంచనాలతో వచ్చిన ఈ సినిమాకు మొదటి రోజు నుంచే మంచి స్పందన లభిస్తోంది. ప్రభాస్ కొత్త స్టైల్, కామెడీ టైమింగ్, కథనం గురించి అభిమానులు చర్చించుకుంటున్నారు. పండుగ సీజన్ కావడంతో థియేటర్ల వద్ద సందడి కూడా బాగా కనిపించింది.
ఇదిలా ఉండగా.. పాయల్ రాజ్పుత్ తాజాగా తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక రీల్ షేర్ చేసింది. ఆ వీడియోలో ఆమె ‘ది రాజా సాబ్’ సినిమాలో తనకు అవకాశం రాలేదని బాధపడుతున్నట్లుగా నటించింది. కన్నీళ్లతో ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తూ.. ఫన్నీగా రియాక్షన్ ఇచ్చింది.
ఆ వీడియోకు ఆమె పెట్టిన క్యాప్షన్ “Hi Darling” అని ఉండటం మరింత ఆసక్తిని కలిగించింది. ఈ రీల్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతోంది. మరోసారి పాయల్ ప్రభాస్పై ఉన్న తన అభిమానాన్ని ప్రత్యేకంగా చూపించిందని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
అభిమానులు ఈ వీడియోను సరదాగా తీసుకుంటూ, "తదుపరి సినిమాలో అయినా అవకాశం వస్తుంది" అని ఆమెను ఉత్సాహపరుస్తున్నారు. కొందరు అయితే పాయల్ నటన నిజంగా బాగా ఉందని..ఆమెకు మంచి పాత్ర రావాలని కోరుకుంటున్నారు.
ఇక ది రాజా సాబ్ విషయానికి వస్తే, ఈ సినిమాకు దర్శకుడు మారుతి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో మాళవిక మోహనన్, రిద్దీ కుమార్,నిధి అగర్వాల్ హీరోయిన్స్ గా నటించారు. ముగ్గురు కథానాయికలు తమ పాత్రలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు.