English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Payal Rajput Bold Decision: అర్ధరాత్రి వరకు సెట్‌లోనే…బట్టల్ని విప్పకుండా aala చేశారు..జరుగుతున్నది ఏం అర్ధం కాలేదు: పాయల్ రాజ్‌పుత్

Payal Rajput: హీరోయిన్ పాయల్ రాజ్‌పుత్ గురించి తాజాగా ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. షూటింగ్ సమయంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న ఒక అనుభవం ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ఈ విషయాన్ని ఆమె స్వయంగా చెప్పుకొచ్చింది..
1 /5

తెలుగు ప్రేక్షకులకు పాయల్ రాజ్‌పుత్ అంటే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది ఆర్ఎక్స్ 100 సినిమా. ఆ చిత్రంలో ఆమె నటన, పాత్రకు ఆమె ఇచ్చిన న్యాయం ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఆ సినిమా తర్వాత ఆమెకు మంచి అవకాశాలు వచ్చినా, అన్ని సినిమాలు ఆశించిన స్థాయిలో విజయాన్ని అందించలేదు. అయినప్పటికీ, ఆమె తన కెరీర్‌ను కొనసాగిస్తూ, మంచి కథలను ఎంచుకుంటూ ముందుకు సాగుతోంది.

2 /5

ఈమ ఒక సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన సంఘటన గురించి పాయల్ రాజ్‌పుత్ చెప్పింది. సాధారణంగా షూటింగ్‌లు చాలా సమయం పాటు జరుగుతాయి. ఉదయం మొదలైన పని కొన్నిసార్లు అర్ధరాత్రి వరకు కొనసాగుతుంది. అలాంటి సమయంలో నటీనటులు ధరించే బట్టలు మడతలు పడటం లేదా మురికి అవడం సహజం.

3 /5

అలాగే ఒకసారి పాయల్ రాజ్‌పుత్ షూటింగ్‌లో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఎదురైంది. అర్ధరాత్రి వరకు తను సెట్ లోని ఉన్నానని.. షాట్‌కు రెడీ కావాల్సిన సమయం దగ్గరపడడంతో, ఆమె వేసుకున్న డ్రెస్సుకు మడతలు కనిపించాయని..టైమ్ చాలా తక్కువగా ఉండటంతో, వెంటనే దాన్ని సరిచేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందని.. అప్పుడు యూనిట్ సభ్యులు ఒక కొత్త ఐడియాతో ముందుకు వచ్చారని చెప్పుకొచ్చింది.

4 /5

పాయల్ రాజ్‌పుత్ బట్టలు తీసేయకుండా, ఆమె వేసుకున్న డ్రెస్సును శరీరంపైనే జాగ్రత్తగా ఇస్త్రీ చేశారంట. మొదట్లో ఏమి జరుగుతుందో అర్థం కాక పాయల్ రాజ్‌పుత్ కొంచెం భయపడిందంట. “చాలా రిస్క్‌గా అనిపించింది. చిన్న తప్పు జరిగినా ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది. కానీ యూనిట్ సభ్యులు చాలా జాగ్రత్తగా పని చేయడంతో ఎలాంటి సమస్య రాలేదు.  నా కోసం ఇంత కష్టపడ్డ వారికి థాంక్స్ చెప్పాను,” అంటూ చెప్పుకొచ్చింది.

5 /5

ఈ ఘటనను చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇలాంటి రిస్క్ తీసుకోవడం చాలా ప్రమాదకరమని, జాగ్రత్తగా ఉండాలని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మొత్తానికి, ఈ సంఘటన ద్వారా సినిమా షూటింగ్‌లలో నటీనటులు ఎంత కష్టపడతారో మరోసారి తెలిసింది.

Payal Rajput Payal Rajput incident Payal Rajput shooting experience Payal Rajput viral news RX 100 heroine Payal Rajput Tollywood actress Payal Rajput

Next Gallery

