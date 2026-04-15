Akshaya Tritiya Gold Offer: రూ.51కే బంగారం.. ఏప్రిల్ 19 వరకే.. అక్షయ తృతీయ స్పెషల్ ఆఫర్ మిస్ అవ్వకండి!

Akshaya Tritiya Gold Offer:అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా బంగారం కొనడం చాలా శుభంగా భావిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం ఈ రోజు చాలా మంది బంగారం కొనడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. అయితే ఈసారి టెక్నాలజీ వల్ల బంగారం కొనడం మరింత సులభంగా మారింది.
డిజిటల్ పేమెంట్స్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన Paytm ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక ఆఫర్లు ప్రకటించింది. కేవలం రూ.51 నుంచే బంగారం కొనుగోలు చేసే అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఇది చిన్న మొత్తంతో కూడా పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి మంచి అవకాశంగా నిలుస్తుంది.
ఈ డిజిటల్ గోల్డ్ 24 క్యారెట్ శుద్ధతతో ఉంటుంది. మీరు యాప్లోనే సులభంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు. మార్కెట్లో ఉన్న ధరల ప్రకారం గోల్డ్ విలువ ఉంటుంది. అంటే మీరు పెట్టే డబ్బుకు తగినంత బంగారం మీ ఖాతాలో చేరుతుంది.
ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ బంగారం భద్రత గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది సురక్షితమైన వాల్ట్స్లో భద్రపరుస్తారు. మీకు ఇంట్లో ఉంచాల్సిన అవసరం ఉండదు. దొంగతనం లేదా నష్టం అనే భయం ఉండదు.
ఈ సేవలో మీరు ఎప్పుడైనా గోల్డ్ కొనవచ్చు, అమ్మవచ్చు. అవసరమైతే వెంటనే డబ్బుగా మార్చుకోవచ్చు. ఇది చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. అలాగే చిన్న మొత్తాలతో ప్రతిరోజూ పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం కూడా ఉంది. దీని ద్వారా క్రమంగా మంచి సేవింగ్స్ చేయవచ్చు.
అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా “గోల్డ్ ఆఫర్ క్యాంపెయిన్” కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో పాల్గొనే వారికి ఆకర్షణీయమైన బహుమతులు కూడా అందిస్తాడు. కొంతమంది వినియోగదారులకు పెద్ద మొత్తంలో రివార్డ్స్ కూడా లభించే అవకాశం ఉందని కంపెనీ తెలిపింది. ఏకంగా 25 లక్షల వరకు బహుమతులు పొందవచ్చు. ఈ ఫెస్టీవ్ క్యాంపైన్ ఏప్రిల్ 14 నుంచి 19 వరకు ఉంటుంది.
డిజిటల్ గోల్డ్ మరియు ఫిజికల్ గోల్డ్ మధ్య తేడా కూడా ఉంది. ఫిజికల్ గోల్డ్ కొనాలంటే జ్యువెలరీ షాప్కు వెళ్లాలి. కానీ డిజిటల్ గోల్డ్ ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా మొబైల్ ద్వారా కొనవచ్చు. అలాగే చాలా తక్కువ మొత్తంతో ప్రారంభించవచ్చు.