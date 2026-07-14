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Star Heroine:పెళ్లి పీటలెక్కనున్న తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. ప్రియుడు అనంత్ రామ్‌తో ఎంగేజ్‌మెంట్!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 14, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:13 PM IST

 Star Heroine:ఆహా కళ్యాణం వెబ్ సిరీస్‌తో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న, పెదకాపు-1 హీరోయిన్  తన ప్రియుడు అనంత్ రామ్‌తో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. ఎంగేజ్‌మెంట్ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

 

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పెదకాపు హీరోయిన్

కోలీవుడ్ నటి, టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు కూడా సుపరిచితమైన బ్రిగిడా సాగా జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైంది. ఆహా కళ్యాణం వెబ్ సిరీస్‌లో పవి టీచర్ పాత్రతో సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించిన ఆమె, తన ప్రియుడు, తమిళ నటుడు అనంత్ రామ్ తో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. సోమవారం సాయంత్రం ఇరు కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో ఈ వేడుక సంప్రదాయబద్ధంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఉంగరాలు మార్చుకున్న ఈ జంటకు సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.  

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బ్రిగిడా సాగా ఎంగేజ్‌మెంట్

బ్రిగిడా సాగా తన నిశ్చితార్థానికి సంబంధించిన అందమైన ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో అవి క్షణాల్లో వైరల్‌గా మారాయి. సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసిపోయిన బ్రిగిడా, అనంత్ రామ్ జంట అభిమానులను ఆకట్టుకుంది. ఇటీవల అనంత్ రామ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా తమ ప్రేమ విషయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించిన ఈ జంట, ఇప్పుడు నిశ్చితార్థంతో తమ బంధాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లింది.  

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బ్రిగిడా సాగా

బ్రిగిడా సాగా తన కెరీర్‌ను షార్ట్ ఫిల్మ్స్, డిజిటల్ కంటెంట్‌తో ప్రారంభించారు. అనంతరం 2019లో విడుదలైన అయోగ్య సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత దళపతి విజయ్ నటించిన మాస్టర్ , రాధాకృష్ణ పార్థిబన్ తెరకెక్కించిన ఇరవిన్ నిళల్, అలాగే  గరుడన్  వంటి చిత్రాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు పొందారు. సహజమైన నటనతో ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు.  

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ఆహా కళ్యాణం

తెలుగులో బ్రిగిడా సాగా 2023లో విడుదలైన సింధూరం చిత్రంతో హీరోయిన్‌గా పరిచయమయ్యారు. అనంతరం దర్శకుడు శ్రీకాంత్ అడ్డాల తెరకెక్కించిన పెదకాపు-1 సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువయ్యారు. తన నటనతో పాటు సహజమైన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌తో టాలీవుడ్‌లో కూడా ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించారు.  

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పవి టీచర్

ప్రస్తుతం బ్రిగిడా సాగా, అనంత్ రామ్ ఇద్దరూ తమ తమ సినీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త ప్రయాణానికి సిద్ధమవుతున్నారు. నిశ్చితార్థం అనంతరం పెళ్లి తేదీపై మాత్రం ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అయితే త్వరలోనే వివాహానికి సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది.నిశ్చితార్థం ఫొటోలు వైరల్ కావడంతో అభిమానులు ఈ జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు చేస్తున్నారు. సినీ జీవితంలో విజయవంతంగా ముందుకు సాగుతున్న బ్రిగిడా సాగా, ఇప్పుడు వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా కొత్త అడుగు వేయడంతో ఆమె అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

TAGS:
Brigida Saga
Brigida Saga Engagement
Ananth Ram
Pedakapu Actress
Pedakapu Heroine
Aaha Kalyanam

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