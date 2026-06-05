/Peddi 1st Day Collections: ‘పెద్ది’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. రామ్ చరణ్ ఊర మాస్ ఊచకోత..

Peddi Box Office Collection Day 1 : గ్లోబల్ స్టార్ కాదు కాదు.. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన లేటస్ట్ మూవీ ‘పెద్ది’. ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత సరైన సక్సెస్లేని చెర్రీ ఈ సినిమాతో పవర్ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చినట్టే చెప్పాలి. తన ఇమేజ్ను పణంగా పెట్టి చేసిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల బాక్సాఫీస్ను దున్నేస్తోంది. ఇక ప్రీమియర్స్తో కలిసి ఈ సినిమా మొదటి రోజు రాబట్టిన వసూళ్ల విషయానికొస్తే..
Ram Charan Peddi Box Office Collections: రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘పెద్ది’. వృద్ది సినిమాస్ పతాకంపై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించిన ఈ సినిమాను సుకుమార్ రైటింగ్స్, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సమర్ఫణలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఉప్పెన తర్వాత బుచ్చిబాబు సన ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.
రామ్ చరణ్ తన ఇమేజ్కు భిన్నంగా చేసిన ఈ చిత్రంలో నటనకు జాతీయ అవార్డు రావడం పక్కా అని క్రిటిక్స్ చెబుతున్నారు.‘పెద్ది’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్లతో రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తోంది. తెలుగు రాష్ట్రాలు, పాన్ ఇండియా స్థాయిలోనూ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ భారీ ఎత్తున జరిగినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఫస్ట్ డే ప్రీమియర్స్ తో కలుపుకొని వరల్డ్ వైడ్ గా బాక్సాఫీస్ దగ్గర దాదాపు రూ. 150 నుంచి రూ. 180 కోట్ల గ్రాస్ ని రాబట్టే అవకాశం ఉందన్న టాక్ నడుస్తోంది. ప్రీ సేల్స్ తోనే 21.5 కోట్ల పైగా వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. ఇక ఉత్తర అమెరికాలో ఇప్పటికే 1.9 మిలియన్ డాలర్స్ మొదటి రోజు రాబట్టినట్టు అధికారికంగా తెలిపారు. అంతేకాదు $ 2 మిలియన్ డాలర్లు ఈ రోజు క్రాస్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. మన దేశ డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో రూ. 70 కోట్ల షేర్ (రూ. 140 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ప్యాన్ ఇండియా స్థాయిలో భారీగా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ జోరుమీదున్నాయి.
ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రీమియర్స్ ప్లస్ ఫస్ట్ డే కలిపి దాదాపు రూ. 48 కోట్ల షేర్ (రూ.90 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టినట్టు తెలుస్తుంది. ఇక హిందీలో ఈ సినిమా రూ. 3 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించినట్టు తెలుస్తుంది. కర్ణాటకలో మంచి జోరు చూపిస్తున్న ఈ చిత్రం.. తమిళనాడు, కేరళలో అసలు ఇంపాక్ట్ లేదు.
ఇక తెలుగులో రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ను రాబట్టిన 11వ సినిమాగా ‘పెద్ది’ రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. మొదటి రోజు తెలుగులో ఈ మూవీ 47 కోట్ల నెట్ కలెక్ట్ చేయగా... హిందీలో 3 కోట్ల రూపాయల నెట్ కలెక్ట్ చేసింది. తమిళంలో 45 లక్షలు, మలయాళంలో 10 లక్షలు, కన్నడలో 25 లక్షల రూపాయల నెట్ వచ్చినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతన్నాయి.