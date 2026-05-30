/Peddi Early Talk: పెద్ది సెన్సార్ బజ్.. ప్రీ ఇంటర్వెల్ తర్వాత మరో లెవెల్ అంట!

Peddi Early Talk:మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా విడుదలకు ముందే భారీ హైప్ను సొంతం చేసుకుంది. దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న సెన్సార్ బజ్ ఆ అంచనాలను మరింత పెంచుతోంది.
సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న సమాచారం ప్రకారం, పెద్ది సినిమా ప్రీ ఇంటర్వెల్ వరకు ఒకలా సాగి, ఆ తర్వాత పూర్తిగా మరో స్థాయికి వెళ్తుందని టాక్ వినిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రీ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ తర్వాత కథలో వచ్చే మలుపులు ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరుస్తాయని చెబుతున్నారు. అలాగే సినిమాలోని భావోద్వేగ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటాయని ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ తన కెరీర్లోనే అత్యుత్తమ నటనల్లో ఒకటి చూపించారని కూడా సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. రంగస్థలం తర్వాత మరోసారి గ్రామీణ నేపథ్యంలో చరణ్ కనిపించనున్న నేపథ్యంలో అభిమానుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. గ్రామీణ వాతావరణం, బలమైన భావోద్వేగాలు, యాక్షన్ అంశాలు ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలుస్తాయని టాక్.
మరోవైపు సినిమా క్లైమాక్స్ గురించి కూడా ఆసక్తికరమైన వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చివరి 45 నిమిషాలు ప్రేక్షకులకు థియేటర్లలో భారీ అనుభూతిని కలిగిస్తాయని సినీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. యాక్షన్, ఎమోషన్, డ్రామా కలిసి ఆ భాగాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయని అంటున్నారు.
ఇక విదేశాల్లో కూడా పెద్ది అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ మంచి జోరులో కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఉత్తర అమెరికాలో ప్రీమియర్ షోల కోసం 22 వేలకుపైగా టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయని, అడ్వాన్స్ సేల్స్ 6.2 లక్షల డాలర్ల మార్క్ను దాటినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
అయితే ప్రస్తుతం వస్తున్న ఈ వార్తలు, సెన్సార్ బజ్ అంతా అధికారిక సమాచారం కాదు. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ప్రచారం మాత్రమే. సినిమా అసలు స్థాయి ఏంటో విడుదల తర్వాతే తెలుస్తుంది. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న పెద్ది ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకుంటుందో లేదో చూడాలి.