/Peddi First Review: పెద్ది ఫస్ట్ రివ్యూ వచ్చేసింది.. క్లైమాక్స్ లో బుచ్చిబాబు మ్యాజిక్ పనిచేసిందా?

Peddi Review: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న భారీ సినిమా పెద్ది ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ సినిమాకు బుచ్చిబాబు సనా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. గ్రామీణ నేపథ్యం, స్పోర్ట్స్ డ్రామా, దేశభక్తి అంశాలతో తెరకెక్కిన ఈ మూవీపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు, టీజర్ సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచాయి.
ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, కన్నడ స్టార్ శివ రాజ్కుమార్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అలాగే జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ, ఉపేంద్ర లిమయే, జాన్ విజయ్, చమ్మక్ చంద్ర తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్నారు.
సాంకేతిక విభాగం కూడా ఈ సినిమాకు పెద్ద బలంగా కనిపిస్తోంది. ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహ్మాన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆర్ రత్నవేలు కెమెరా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్ చేస్తున్నారు. భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే అన్ని భాషల్లో మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
ఇటీవల ఈ సినిమా సెన్సార్ కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుంది. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ సభ్యులు సినిమాను పరిశీలించి కొన్ని డైలాగ్స్, కొన్ని విజువల్స్పై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. సినిమాలో కొన్ని బూతు పదాలు, కఠినమైన డైలాగ్స్ను తొలగించాలి లేదా మార్చాలని సూచించారు. అలాగే ఒక సన్నివేశంలో కనిపించే మిడిల్ ఫింగర్ విజువల్ను కూడా తొలగించాలని సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.
సెన్సార్ బోర్డు సూచనల మేరకు చిత్రబృందం కొన్ని మార్పులు చేసింది. కొన్ని డైలాగ్స్ను మ్యూట్ చేయగా, మరికొన్నింటిని మార్చినట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాత అధికారులు సినిమాకు UA16+ సర్టిఫికెట్ జారీ చేశారు. అంటే 16 సంవత్సరాలు పైబడిన వారు ఈ సినిమాను ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూడవచ్చు. అంతకంటే చిన్న వయసు ఉన్న వారు మాత్రం తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణలో చూడాల్సి ఉంటుంది.
మరో ఆసక్తికర విషయం ఏమిటంటే ఈ సినిమా రన్టైమ్. సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ ప్రకారం ఈ మూవీ నిడివి సుమారు 189 నిమిషాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. అంటే దాదాపు మూడు గంటలకు పైగా సినిమా ఉండబోతోంది. భారీ ఎమోషన్స్, యాక్షన్, డ్రామాతో దర్శకుడు కథను పెద్ద స్థాయిలో తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. రామ్ చరణ్ అభిమానులు ఈ మూవీ కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ ఎలా కనిపిస్తాడో చూడాలని సినీ ప్రేమికులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. విడుదల తర్వాత ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ రికార్డులు సృష్టించే అవకాశాలు ఉన్నాయని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.