  • Peddi Item Song Heroine: బాలయ్య హీరోయిన్‌తో రామ్‌చరణ్ ఐటెం సాంగ్..సినిమా స్క్రీన్స్‌పై మాస్ జాతరే! ఆ ముద్దుగుమ్మ ఎవరంటే?

Samyuktha Menon Ram Charan Item Song: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'పెద్ది'. ఇటీవలే ఈ సినిమా రిలీజ్‌ను చిత్రబృందం వాయిదా వేసింది. జూన్‌లో విడుదల చేస్తామని.. అయితే కొత్త రిలీజ్ డేట్‌ కూడా త్వరలోనే ప్రకటిస్తామని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ప్రకటించింది. ఇప్పుడు ఈ సినిమా నుంచి ఓ సూపర్ గాసిప్ వైరల్ అవుతోంది. అదెంటో మీరూ ఓ లుక్కేయండి.
ఈ సినిమాలో ఇప్పటికే రెండు సాంగ్స్ విడుదలై సూపర్ హిట్‌గా నిలిచాయి. 'చికిరీ', 'రయ్ రయ్ రారా' సాంగ్స్ తెలుగు ప్రేక్షకులను విపరీతంగా అలరిస్తున్నాయి. అయితే ఈ సినిమాలో ఓ ఐటెం సాంగ్ కూడా ఉందని సమాచారం. 

ఆ స్పెషల్ సాంగ్ కోసం హీరోయిన్ సంయుక్త మేనన్‌ను నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సంప్రదించినట్లు టాక్ నడుస్తోంది. మాస్ ప్రేక్షకులను అలరించే విధంగా ఈ స్పెషల్ సాంగ్ ఉండనుందని సమాచారం. హీరోయిన్ సంయుక్త గతంలో బాలయ్య హీరోగా తెరకెక్కిన 'అఖండ 2' సినిమాలో 'జాజికాయ' పాటలో ఆడిపాడింది. 

ఇప్పుడు మెగా పవర్‌స్టార్‌తో ఈ ముద్దుగుమ్మ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోబోతోందని టాలీవుడ్‌లో తెగ చర్చ జరుగుతోంది. ఇంతకు ముందు ఈ స్పెషల్ సాంగ్‌లో మానస వారణాసి, మృణాల్ ఠాకూర్, పూజా హెగ్డే వంటి తారల పేర్లు వినిపించినా.. ఆఖరికి సంయుక్త మేనన్ ఖరారు అయినట్లు తెలుస్తోంది. 

స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా తెరకెక్కనున్న ఈ 'పెద్ది' సినిమాలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ నటిస్తోంది. ఇప్పుడు సంయుక్త మేనన్ కూడా కలబోతుండడంతో స్క్రీన్‌పై స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా కనువిందు చేయనుంది. ఈ స్పెషల్ సాంగ్‌ సినిమాకే హైలైట్ అవుతోందని అంతా అంటున్నారు. 

ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్.. 'పెద్ది' సినిమా కోసం ఇప్పటికే అదిరిపోయే ట్యూన్స్ కంపోజ్ చేశాడని టాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే త్వరలోనే ఈ సినిమా నుంచి మరో సాంగ్ రిలీజ్ కానుందని వార్తలు వస్తున్నాయి.  

