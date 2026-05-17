Peddi Khushi Kapoor: 'పెద్ది'లో చెల్లి కోసం వెళ్లి అక్కను తీసుకొచ్చారట..జాన్వీ కపూర్‌పై డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు కామెంట్!

Written ByHarish DarlaUpdated byHarish Darla
Published: May 17, 2026, 01:31 PM IST|Updated: May 17, 2026, 01:31 PM IST

Peddi Director On Khushi Kapoor: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్‌చరణ్ హీరోగా, బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న చిత్రం 'పెద్ది'. పాన్-ఇండియా స్థాయిలో రూపొందిన ఈ చిత్రాన్ని జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నారు. సినిమా ట్రైలర్‌ను మే 18న విడుదల చేసేందుకు చిత్రబృందం భారీ ఎత్తున ప్లాన్ చేస్తోంది. 

ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా సంచలనమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తొలుత ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా జాన్వీ కపూర్ చెల్లెలు అనుకున్నామని ఆయన తెలిపారు. 

జాన్వీ కపూర్ కంటే ముందే ఈ సినిమా కథను ఖుషీ కపూర్‌కు వినిపించానని డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు చెప్పుకొచ్చారు. నా కథకు ముందుగా ఖుషీ కపూర్‌ను హీరోయిన్‌గా అనుకున్నాని ఆయన వెల్లడించారు. 

అయితే హీరో రామ్‌చరణ్ పక్కన ఖుషీ కపూర్ చిన్నపిల్లలా అనిపించి.. హీరోయిన్‌గా ఆమెను తప్పించినట్లు వెల్లడించారు. ఆమె స్థానంలో ఖుషీ కపూర్ సోదరి జాన్వీ కపూర్‌ను ఎంపిక చేశామని బుచ్చిబాబు తెలిపారు. 

అయితే చెల్లెల్ని కాదని అక్కను హీరోయిన్‌గా ఎంపిక చేసింనందుకు తాను ఏమైనా ఫీల్ అయ్యారా అని సినిమా షూటింగ్‌లో జాన్వీని బుచ్చిబాబు పదే పదే అడిగేవారట. ఇప్పటికీ దాని వల్ల తనలో తాను మదనపడుతున్నట్లు వెల్లడించారు. 

బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమాలో గ్లోబల్ స్టార్ రామ్‌చరణ్, బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ హీరోహీరోయిన్లుగా నటించారు. ఇందులో కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్ కుమార్, బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు దివ్యేండు శర్మ, జగపతి బాబు కీలకపాత్రలు పోషించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, వృద్ధి సినిమాస్ కలిసి సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాయి. గ్రామీణ వాతావరణంలో స్పోర్ట్స్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌తో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది.

