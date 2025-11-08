Chikiri Song: రామ్‌ చరణ్ పెద్ది దెబ్బకు అల్లు అర్జున్ పుష్ప 2 అవుట్.. 'చికిరి' సాంగ్ అదిరిపోయే రికార్డ్స్..!

Chikiri Song Record: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా నుండి.. తాజాగా రిలీజ్ అయిన చికిరి సాంగ్ సరికొత్త రికార్డ్స్ని క్రియేట్ చేస్తోంది. కేవలం 24 గంటల్లోనే రికార్డు స్థాయిలో 46 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ను సాధించింది. ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలోనే ఒక్కరోజులో ఇన్ని వ్యూస్ సాధించిన తొలి పాటగా రికార్డ్ సృష్టంచింది. గతంలో 24 గంటల్లో 32 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించిన పుష్ప 2 లోని కిసిక్ సాంగ్ రికార్డులను.. చికిరి పాట బద్దలుకొట్టింది.
రామ్ చరణ్ హీరోగా వస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ పెద్ది. ఉప్పెన ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సనా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. స్పోర్ట్స్ బ్యాక్డ్రాప్లో వస్తున్న ఈ సినిమాలో కన్నడ స్టార్ శివరాజ్ కుమార్ ప్రత్యేక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. పాన్ ఇండియా లెవెల్లో భారీగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా 2026 మర్చి 27న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన టీజర్ ఏ రేంజ్లో హిట్ అయ్యిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తాజాగా చికిరి పాటను విడుదల చేసింది పెద్ది టీం. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏఆర్ రెహమాన్ స్వరపరిచిన ఈ పాటను.. సింగర్ మోహిత్ చౌహన్ పాడారు. నవంబర్ 7న విడుదలైన ఈ పాటకు ఆడియన్స్ నుంచి క్రేజీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
పక్కా రూరల్ బీట్తో రెహమాన్ అందించిన మ్యూజిక్కి ఆడియన్స్ మెస్మరైజ్ అవుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా ఇదే సాంగ్ వినిపిస్తోంది. అలాగే పాటలో రామ్ చరణ్ వేసిన గ్రేస్ ఫుల్ స్టెప్స్, జాన్వీ అందాలు అయితే నెక్స్ట్ లెవల్ అనే చెప్పాలి. దీంతో ఈ పాటను రిపీట్ మోడ్లో వినేస్తున్నారు ఆడియన్స్. అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే చికిరి సాంగ్ సరికొత్త రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తోంది.
చికిరి సాంగ్ కేవలం 24 గంటల్లోనే రికార్డు స్థాయిలో వ్యూస్ సాధించింది. 24 గంటల్లోనే 46 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ను సాధించింది. ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలోనే ఒక్కరోజులో ఇన్ని వ్యూస్ సాధించిన ఫస్ట్ సాంగ్ ఇదే. అంతకుముందు కేవలం 13 గంటల్లోనే 32 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించింది ఈ పాట.
గతంలో 24 గంటల్లో 32 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించిన పుష్ప 2 లోని కిసిక్ సాంగ్ రికార్డులను ఈ పాట బద్దలుకొట్టింది. పెద్ది సినిమా నుంచి వచ్చిన మొదటిపాటకే ఈ రేంజ్లో రెస్పాన్స్ రావడం పట్ల పెద్ది మేకర్స్ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాగే మెగా ఫ్యాన్స్ కూడా హ్యాపీ ఫీలవుతున్నారు.