Peddi New Release Date: 'పెద్ది' రిలీజ్ డేట్ వచ్చేసింది! సంబరాల్లో మెగా అభిమానాలు..బుచ్చిబాబు ఇచ్చిపడేశాడు!

మెగా అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా రిలీజ్ డేట్ను చిత్రబృందం ప్రకటించింది. రామ్చరణ్ హీరోగా బుచ్చిబాబు సానా కాంబోలో రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రాన్ని ఇప్పటికే వాయిదా వేయగా.. ఇప్పుడు ఈ సినిమాను విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ముందుకొచ్చారు. 2026 జూన్ 4న సినిమా విడుదల చేయనున్నట్లు బుచ్చిబాబు అధికారికంగా ప్రకటించారు. శుక్రవారం ప్రత్యేక మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన చిత్రబృందం అధికారికంగా సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను ప్రకటించింది.
ఈ 'పెద్ది' సినిమాలో రామ్చరణ్ ప్రధానపాత్రలో నటిస్తుండగా.. బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఇందులో కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్ కుమార్, టాలీవుడ్ వెటరన్ హీరో జగపతి బాబు, కమెడియన్ సత్య కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై ఈ సినిమాను రవిశంకర్, నవీన్ యేర్ననేని నిర్మిస్తున్నారు. సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను గ్రామీణ స్పోర్ట్స్ బ్యాగ్రౌండ్ మూవీగా రూపొందిస్తున్నారని సమాచారం.
ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన 'చికిరి', 'రయ్ రయ్ రారా' సాంగ్స్ యూట్యూబ్లో లక్షలకొద్ది వ్యూస్ దక్కించుకుంటున్నాయి.
తాజాగా ఈ సినిమాలోని ఐటెమ్ సాంగ్ను షూట్ చేసినట్లు దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా ఓ సినిమా ఈవెంట్లో తెలియజేశారు. ఈ సినిమాలోని ఐటెమ్ సాంగ్లో శ్రుతి హాసన్ స్టెప్పులేసినట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది.