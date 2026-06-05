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Peddi:పెద్ది కి పైరసీ షాక్.. విడుదలైన రెండో రోజే ఆన్‌లైన్‌లో హెచ్‌డీ ప్రింట్!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 05, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:35 PM IST

Peddi:మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా తెరకెక్కించిన భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రం పెద్ది బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తూ విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. విడుదలైన తొలి రోజే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.135 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించినట్లు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ప్రకటించడంతో అభిమానులు ఆనందంలో మునిగిపోయారు. రామ్ చరణ్ కెరీర్‌లోనే అత్యుత్తమ ఓపెనింగ్‌లలో ఒకటిగా ఈ సినిమా నిలిచినట్లు సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

 

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హెచ్‌డీ ప్రింట్ లీక్

అయితే సినిమా విజయోత్సాహంలో ఉన్న చిత్రబృందానికి అనుకోని ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. విడుదలైన రెండో రోజే పెద్ది సినిమా హెచ్‌డీ క్వాలిటీ ప్రింట్ పలు అక్రమ వెబ్‌సైట్లు, టెలిగ్రామ్ ఛానళ్లలో ప్రత్యక్షమైనట్లు సమాచారం. దీంతో చిత్ర యూనిట్‌తో పాటు అభిమానులు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

Ram Charan latest movie2/5

పెద్ది కలెక్షన్లు

సాధారణంగా పెద్ద సినిమాలు విడుదలైన కొద్ది గంటల్లోనే పైరసీ బారిన పడుతున్నప్పటికీ, హెచ్‌డీ క్వాలిటీ ప్రింట్ లీక్ కావడం మాత్రం నిర్మాతలకు తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగించే అంశంగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా మొదటి వారం కలెక్షన్లపై దీని ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

 

Peddi box office collection3/5

బుచ్చిబాబు సానా

సోషల్ మీడియాలో మెగా అభిమానులు పైరసీ లింకులను షేర్ చేయవద్దని, సినిమా థియేటర్లలోనే చూడాలని ప్రచారం చేస్తున్నారు. సినిమా కోసం వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి, వేలాది మంది శ్రమించినప్పుడు పైరసీని ప్రోత్సహించడం సరైంది కాదని పోస్టులు పెడుతున్నారు.

 

Peddi HD print online4/5

తెలుగు సినిమా వార్తలు

ఇక ఈ ఘటనపై సైబర్ క్రైమ్ విభాగం దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తోంది. అక్రమంగా సినిమాను అప్‌లోడ్ చేసిన వెబ్‌సైట్లు, సోషల్ మీడియా ఖాతాలపై చర్యలు తీసుకునే అవకాశముంది. గతంలో కూడా పలు తెలుగు చిత్రాల లీక్‌ల విషయంలో అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

 

Ram Charan Peddi leak5/5

మెగా అభిమానులు

మరోవైపు సినిమా కంటెంట్, రామ్ చరణ్ నటన, బుచ్చిబాబు దర్శకత్వానికి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. పైరసీ సమస్యను అధిగమించి పెద్ది బాక్సాఫీస్ వద్ద మరిన్ని రికార్డులు సృష్టిస్తుందా అనే ఆసక్తి ఇప్పుడు సినీ అభిమానుల్లో నెలకొంది.

TAGS:
Peddi movie piracy
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