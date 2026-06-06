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Ram Charan Recent Movies 1st Day Collections: ‘పెద్ది’ సహా రామ్ చరణ్ రీసెంట్ మూవీస్ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 06, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:53 PM IST

Ram Charan Recent Movies 1st Day Collections: రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ చిత్రం ‘పెద్ది’. బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ మూడు వేరియేషన్స్‌లో నటించాడు. ఈ సినిమా ఈ గురువారం విడుదలై మంచి టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మూవీ ఫస్ట్ డే మంచి వసూళ్లనే సాధించింది. దాంతో పాటు రామ్ చరణ్ గత సినిమాల ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే.. 

Peddi 1/5

పెద్ది

పెద్ది.. 

రామ్ చరణ్ హీరోగా జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా  బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ‘పెద్ది’.  ఈ చిత్రం రామ్ చరణ్  కెరీర్‌లోనే సోలో హీరోగా రెండో అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిది.  ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 218.50 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మొదటి రోజు రూ. 135.36 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.  

Game Changer 2/5

గేమ్ చేంజర్

గేమ్ చేంజర్.. శంకర్ దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ హీరోగా  దిల్ రాజు నిర్మించిన చిత్రం ‘గేమ్ చేంజర్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 221 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది. ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మొదటి రోజు రూ. 80 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. 

 

Acharya (Multistarrer)3/5

ఆచార్య (మల్టీస్టారర్)

ఆచార్య (మల్టీస్టారర్)..

తండ్రీ తనయులైన చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ పూర్తి స్థాయిలో కలిసి యాక్ట్ చేసిన మల్టీస్టారర్  చిత్రం ‘ఆచార్య’.  కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 107.50 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ చిత్రం మొదటి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.51 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.  

RRR 4/5

ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR) (మల్టీస్టారర్)

ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR) (మల్టీస్టారర్)..   ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్  హీరోలుగా   రాజమౌళి డైరెక్షన్‌లో  తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఆర్ఆర్ఆర్’. ఈ చిత్రం  తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పుష్ప 2 ముందు వరకు  రికార్డు స్థాయిలో రూ.191 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది. ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 451 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 235 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.  

 

Vinaya Videya Rama 5/5

వినయ విధేయ రామ

వినయ విధేయ రామ..

బోయపాటి శ్రీను డైరెక్షన్‌లో రామ్ చరణ్ హీరోగా  తెరకెక్కిన చిత్రం ‘వినయ విధేయ రామ’. ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 90 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ చిత్రం తొలి రోజు రూ. 62 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు సమాచారం.   

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