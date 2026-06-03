Tollywood Highest Pre Release Business Movies: ‘బాహుబలి’ చిత్రంతో తెలుగు సినిమా స్థాయి గ్లోబల్ లెవల్ కి పెరిగింది. ఆ మూవీ తర్వాత తెలుగు బడా స్టార్ హీరోలు.. ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో అదరగొడుతున్నారు. తాజాగా అల్లు అర్జున్ ‘పుష్ప 2’ మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు. ఈ సినిమా తెలుగు సహా మన దేశంలోనే అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది.
పుష్ప 2 ది రూల్ ..
అల్లు అర్జున్ హీరోగా సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘పుష్ప 2 ది రూల్’. పుష్ప 2 తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్లలో రూ. 213 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. వరల్డ్ వైడ్గా ఈ చిత్రం రూ. 617 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసి రికవరీ చేయడం మాములు విషయం కాదు.
RRR.. (రౌద్రం రణం రుధిరం) రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఆర్ఆర్ఆర్’. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పుష్ప 2 ముందు వరకు రికార్డు స్థాయిలో రూ.191 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్గా రూ. 451 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
కల్కి 2898 AD.. ప్రభాస్ హీరోగా నాగ్ అశ్విన్ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కల్కి 2898 AD’. అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్ ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 168 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 370 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
బాహుబలి 2.. రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా రాజమౌళి హీరోగా నటించిన ‘బాహుబలి 2’ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అప్పట్లోనే రూ. 122 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 352 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ చేసింది.
సలార్.. ప్రశాంత్ నీల్ డైరెక్షన్లో హోంబళే ఫిల్మ్స్ పతాకంపై రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘సలార్ పార్ట్ -1 సీజ్ ఫైర్’. ఈ చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ.145 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 345 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేయడం విశేషం.
సాహో.. సుజిత్ డైరెక్షన్లో రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సాహో’. ఈ చిత్రం తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో రూ. 121.6 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 270 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
ఆదిపురుష్..
ప్రభాస్ రాఘవుడిగా.. సైఫ్ అలీ ఖాన్ లంకేశుడిగా ఓం రౌత్ దర్శకత్వంలో పూర్తిగా రామాయణాన్ని వక్రీకరించి తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘ఆదిపురుష్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 240 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 120 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
గేమ్ ఛేంజర్..
రామ్ చరణ్ హీరోగా శంకర్ డైరెక్షన్లో దిల్ రాజు నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గేమ్ ఛేంజర్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 221 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 122 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
పెద్ది..
రామ్ చరణ్ హీరోగా బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో వృద్ధి సినిమాపై పతాకంపై మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్ఫణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పెద్ది’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 218 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 135.25 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
ది రాజా సాబ్ ..
ప్రభాస్ హీరోగా మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ది రాజా సాబ్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 207 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 126 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.