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Tollywood Highest Pre Release Business Movies: పెద్ది సహా టాలీవుడ్‌లో వరల్డ్‌ వైడ్‌గా అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రాలు..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 03, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 12:14 PM IST

Tollywood Highest Pre Release Business Movies: ‘బాహుబలి’ చిత్రంతో  తెలుగు సినిమా స్థాయి గ్లోబల్ లెవల్ కి పెరిగింది.  ఆ మూవీ తర్వాత తెలుగు బడా స్టార్ హీరోలు..  ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో అదరగొడుతున్నారు. తాజాగా అల్లు అర్జున్ ‘పుష్ప 2’ మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు. ఈ సినిమా తెలుగు సహా మన దేశంలోనే అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది.

Pushpa 2 The Rule 1/10

పుష్ప 2 ది రూల్

పుష్ప 2 ది రూల్ ..

అల్లు అర్జున్ హీరోగా సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘పుష్ప 2 ది రూల్’. పుష్ప 2 తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లలో రూ. 213 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. వరల్డ్ వైడ్‌గా ఈ చిత్రం రూ. 617 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసి రికవరీ చేయడం మాములు విషయం కాదు.  

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రౌద్రం రణం రుధిరం

RRR.. (రౌద్రం రణం రుధిరం) రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ హీరోలుగా  తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఆర్ఆర్ఆర్’.  తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పుష్ప 2 ముందు వరకు  రికార్డు స్థాయిలో రూ.191 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్‌గా రూ. 451 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. 

Kalki 2898 AD 3/10

కల్కి 2898 AD

కల్కి 2898 AD.. ప్రభాస్ హీరోగా నాగ్ అశ్విన్ డైరెక్షన్‌లో   తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కల్కి 2898 AD’. అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్ ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు.  ఈ చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 168 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 370 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. 

Bahubali 24/10

బాహుబలి 2

బాహుబలి 2.. రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా రాజమౌళి హీరోగా నటించిన ‘బాహుబలి 2’ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అప్పట్లోనే రూ. 122 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 352 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ చేసింది. 

Salaar 5/10

సలార్

సలార్.. ప్రశాంత్ నీల్ డైరెక్షన్‌లో హోంబళే ఫిల్మ్స్ పతాకంపై  రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘సలార్ పార్ట్ -1 సీజ్ ఫైర్’. ఈ చిత్రం  తెలుగు రాష్ట్రాల్లో  రూ.145 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 345 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేయడం విశేషం. 

 

Saaho 6/10

సాహో

సాహో.. సుజిత్ డైరెక్షన్‌లో  రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా  తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సాహో’. ఈ చిత్రం తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో రూ. 121.6 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 270 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.

Aadipurush 7/10

ఆదిపురుష్

ఆదిపురుష్.. 

ప్రభాస్ రాఘవుడిగా.. సైఫ్ అలీ ఖాన్ లంకేశుడిగా ఓం రౌత్ దర్శకత్వంలో పూర్తిగా రామాయణాన్ని వక్రీకరించి తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘ఆదిపురుష్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 240 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 120 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. 

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గేమ్ ఛేంజర్

గేమ్ ఛేంజర్.. 

రామ్ చరణ్ హీరోగా శంకర్ డైరెక్షన్‌లో దిల్ రాజు నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గేమ్ ఛేంజర్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 221 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 122 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. 

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పెద్ది

పెద్ది..

రామ్ చరణ్ హీరోగా బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో వృద్ధి సినిమాపై పతాకంపై మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్ఫణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పెద్ది’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 218 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 135.25 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. 

 

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ది రాజా సాబ్

ది రాజా సాబ్ .. 

ప్రభాస్ హీరోగా మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ది రాజా సాబ్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 207 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 126 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. 

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