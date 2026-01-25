English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Peg History: 'PEG' అనే పదానికి అర్ధం ఏమిటో తెలుసా..! మద్యం ప్రియులకు తెలియని షాకింగ్ నిజం..

Peg History: ‘PEG’ అనే పదానికి అర్ధం ఏమిటో తెలుసా..! మద్యం ప్రియులకు తెలియని షాకింగ్ నిజం..

Peg History: మన దేశంలోనే కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు 90 శాతం మందికి మద్యం తాగే అలవాటు ఉందని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అయితే చాలా మంది మద్యం ప్రియులకు ‘పెగ్’ అంటూ ఆల్కహాల్ ను సరదగా తాగుతుంటారు. అయితే ఈ పెగ్ అనే పదం ఎక్కడికి నుంచి వచ్చింది. దాని పుట్టు, పూర్వొత్తారాలు ఏమిటి..?  దీని వెనక ఉన్న చరిత్ర ఏంటో తెలుసుకుందాం..
Alcohol Peg History : ఆల్కహాల్ లేదా మద్యం తాగేవాళ్లు సాధారణంగా బార్‌లు,  రెస్టారెంట్లలో పెగ్‌ల ఆధారంగా ఆల్కహాల్‌ను ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. అయితే దీనిని పెగ్ అని ఎందుకు పిలుస్తారో  తాగే వాళ్లలో ఎక్కువ శాతం మందికి తెలియదు. అయితే ఈ పెగ్ వెనక పెద్ద హిస్టరీనే ఉంది. ప్రపంచంలో చాలా మంది ఆల్కహాల్ ప్రియులు ఉన్నారు. సాధారణంగా అందరూ చిన్న పెగ్ లేదా పెద్ద పెగ్ ద్వారా ఆల్కహాల్ ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. 

భారతదేశంలో దీనిని ఎక్కువగా పెగ్ అని ఎందుకు పిలుస్తారో తెలుసా.."పెగ్" అనే పదాన్ని భారతదేశం బయట ఉపయోగించరు. వేరే దేశాల్లో "షాట్" అని సంభోదిస్తారు. అసలు మన దేశంలో మాత్రమే దీనిని పెగ్ అని ఎందుకు పిలుస్తారో  తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వాల్సిందే.  అవును,'పెగ్' అనే పదం సాధారణ పదం కాదు. దాని కంటూ సొంత  హిస్టరీ ఉంది. దీనికి శతాబ్దాల నాటి బార్‌లు,  పార్టీ హౌస్‌ల చరిత్ర ఉంది. దీనికి అధికారిక రికార్డు లేదు కానీ  దీనికి మౌఖిక చరిత్ర ఉంది. 

పెగ్ అనే పదం విలువైన ఈవినింగ్ గ్లాస్‌ను సూచిస్తుంది. ఈ పద బంధం యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లోని బొగ్గు గని కార్మికుల సమూహం నుండి ఉద్భవించిందట. గంటల తరబడి భూగర్భంలో శారీరకంగా పని చేసిన తర్వాత అలసట పోవడానికి ఓ పెగ్ అంటూ కార్మికులకు ఆల్కహాల్ ఇచ్చేవారు.  

అప్పట్లో కార్మికులకు ఒక చిన్న గ్లాసు మద్యం, సాధారణంగా బ్రాందీ అందించేవారు. ఇది కేవలం పానీయం కాదు. చల్లని వాతావరణం, కఠినమైన జీవన పరిస్థితులలో, ఆ సాయంత్రం గ్లాస్ లో తాగే బ్రాందీతో వెచ్చదనంతో పాటు కార్మికులు కాస్త విశ్రాంతి పొందేవారు. సహజంగానే,కార్మికులు ఆ పెగ్ తో అలసట మొత్తం తీరిపోయేది. అంతేకాదు పని చేసిన తర్వాత రోజంతా దాని కోసం ఎదురు చూసేవారు. 

ఇటీవల, ఒక యూట్యూబర్,  ఒక రేడియో జాకీ మధ్య జరిగిన మాటల మధ్యలో పెగ్ అనే పదం మరోసారి వైరల్ అయింది.  వారు పెగ్ అంటే అర్ధమేంటో చెప్పుకొచ్చారు. PEG అంటే "ప్రీషియస్ ఈవినింగ్ గ్లాస్" అనే  అర్థం అని చెప్పబడింది.  ఈ మద్యపానం అలవాటు 18 వ శతాబ్ధం నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. 

కొంతకాలం తర్వాత,'పెగ్'ను ఆల్కహాల్ ను కొలవడాన్ని పక్కన పెట్టేసారు. అయినా.. ఇది రోజువారీ భాషలో భాగమైంది. అంతేకాదు మన సినిమాలు, సంభాషణలు, జోకులు, రోజు వారి సంభాషణల్లో ఈ పెగ్ పదం ఎక్కువగా ఉపయోగించడంతో అది అందరికీ చేరువైంది. దీని అర్థం 'ఒక పెగ్, రెండు పెగ్‌లు' మాత్రమే కాదు, కఠినమైన రోజు ముగింపు అని కూడా అర్థం కూడా ఉంది. పెగ్ అనే పదం "ప్రీషియస్ ఈవినింగ్ గ్లాస్" కు బదులుగా ప్రజలకు ఓ అలవాటుగా మారింది.. కాబట్టి నేటికీ, వైన్ ప్రియులు పెగ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. 

