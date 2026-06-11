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Pelli Muhurthalu 2026: మళ్లీ మోగనున్న పెళ్లి బాజాలు.. జూన్, జూలై, ఆగస్టు నెలల్లో శుభ ముహూర్తాల తేదీలు ఇవే!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 11, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:01 AM IST

Auspicious Wedding Muhurats June July And August 2026: అధిక జ్యేష్ట మాసం కారణంగా కొన్ని రోజుల పాటు పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు నిలిచిపోయాయి. అయితే ఈ నేపథ్యంలో మళ్లీ ఈ నెల 19 నుంచి శుభకార్యాలు మొదలవుతున్నాయి. జూన్ 19 నుంచి 30వ తేదీ వరకు పెళ్లిళ్లకు అనువైన సమయమని పండితులు పేర్కొంటున్నారు. 
 

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పెళ్లి ముహూర్తాలు

జ్యేష్ట మాసం ముగియడంతో మళ్లీ వివాహాలు, గృహప్రవేశాలకు శుభముహూర్తాలు రానున్నాయి. అధిక మాసం వల్ల తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెళ్లిళ్లు, గృహప్రవేశాలు వాయిదా పడినప్పటికీ, ఇప్పుడు మళ్లీ పెళ్లి బజాల సందడి చేయనున్నాయి.   

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గృహప్రవేశం ముహూర్తాలు

జూన్ నెలలో 19 నుంచి 30 వరకు పెళ్లిళ్లకు మంచి రోజులు ఉన్నాయని పండితులు చెబుతున్నారు. అలాగే జూలై నెలలో 1, 2, 6, 7, 8, 11 తేదీలు వివాహాలకు, గృహప్రవేశాలకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి.  

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శుభ ముహూర్తాలు

ఆగస్టు నెలలో 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 తేదీల్లో శుభముహూర్తాలు ఉన్నాయి. శ్రావణ మాసం కావడంతో పెళ్లిళ్లకు ముహూర్తాలు ఎక్కువగా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇక 2026 జూన్ నెలలో వరుసగా 12 రోజుల పాటు ముహూర్తాలు ఉండనున్నాయి.   

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వివాహ ముహూర్తాలు

జూన్ 19 నుంచి 30 వరకు శుభముహూర్తాలు ఉన్నందున, డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ ప్లాన్ చేసుకునే వారికి ఇది మంచి సమయం. జూలైలో ఆషాఢ మాసం రాకముందే ముహూర్తాలు ఉన్నాయి. ఆగస్టు తర్వాత అంటే అక్టోబర్ వరకు మళ్లీ శుభముహూర్తాలు ఉండవు, ఎందుకంటే చతుర్మాసం ప్రారంభం కానుంది.  

Shravana Masama Muhurats5/5

శ్రావణ మాసం పెళ్లి ముహూర్తాలు

కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ సమయంలో శుభకార్యాలు ఉండవు. సాధారణంగా పెళ్లి ముహూర్తాలను నిర్ణయించేటప్పుడు అమ్మాయి, అబ్బాయిల జాతకాలను బట్టి, చంద్ర బలం, తారాబలం, గురు బలం, శుక్ర బలం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

TAGS:
pelli muhurthalu
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