English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Pension: పింఛనుదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. నవంబర్‌ 30 తర్వాత వీరికి పెన్షన్‌ కట్‌..!

Pension: పింఛనుదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. నవంబర్‌ 30 తర్వాత వీరికి పెన్షన్‌ కట్‌..!

Pension Cut After November 30: పింఛను దారులకు బిగ్ అలెర్ట్. నవంబర్ 30 తర్వాత వీరికి పెన్షన్ కట్ అవుతుంది. ఈ తేదీలోపు లైఫ్ సర్టిఫికెట్ తో పాటు జీవన్ ప్రమాణ పత్ర సబ్మిట్ చేయని వారికి డిసెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి పెన్షన్ రాదు. ఆ నియమ నిబంధనలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 పింఛను దారులు ప్రతి సంవత్సరం లైఫ్ సర్టిఫికేట్ తప్పకుండా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే వారు బతికే ఉన్నారు అని తెలియడానికి ఇది తప్పనిసరి చేశారు అధికారులు. అయితే ఇది రెండూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్‌లకు ఇది వర్తిస్తుంది. అయితే ఎల్లుండికి ఈ లైఫ్ సర్టిఫికెట్ సబ్మిషన్ చివరి తేదీ.  

2 /5

 ఈ లైఫ్ సర్టిఫికెట్ సబ్మిట్‌ చేయని వారికి డిసెంబర్ నుంచి పెన్షన్ రాదు. అందుకే ఆన్‌లైన్ పూర్తి చేసే సదుపాయం కూడా కల్పించారు. మీరు మళ్ళీ లైఫ్ సర్టిఫికెట్ సబ్మిట్ చేసే వరకు పెన్షన్ ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే వెంటనే లైఫ్ సర్టిఫికెట్ సబ్మిట్ చేయడం మంచిది.   

3 /5

అయితే ఈ లైఫ్ సర్టిఫికెట్ అప్లై చేసే ముందు మీకు ఆధార్ నెంబర్, బ్యాంకు వివరాలు మొబైల్ నెంబర్ ఆధార్ తో లింక్ చేసి ఉండాలి. ఈ లైఫ్ సర్టిఫికెట్ అనేది ప్రతి ఏడాది సబ్మిట్ చేస్తారు. దీనికి సరైన డాక్యుమెంట్స్ కూడా తప్పనిసరి. నవంబర్ 30 తేదీలోపు లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే పెన్షన్ ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది.  

4 /5

 ఈ లైఫ్ సర్టిఫికెట్ అనేది మీరు లోకల్ మీ బ్యాంకు బ్రాంచీలకు వెళ్లి సబ్మిట్ చేయవచ్చు. లేకపోతే పోస్ట్ ఆఫీస్, ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్, రైల్వే కార్యాలయాల్లో  సులభంగా లైఫ్ సర్టిఫికెట్‌ని సబ్మిట్ చేసుకునే సదుపాయం కల్పించారు. ఇక మరింత సులభతరం అంటే ఎస్‌బీఐ, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, హెచ్‌డి‌ఎఫ్‌సీ బ్యాంకుల్లో ఈ లైఫ్ సర్టిఫికెట్లు సబ్మిట్ చేయవచ్చు.   

5 /5

డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ కూడా అందుబాటులో ఉంచారు. దీనివల్ల మీరు బ్యాంకు బ్రాంచీలకు వెళ్లకుండానే సులభంగా ఇంట్లోనే ఈ డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికెట్ సబ్మిట్ చేయవచ్చు. కానీ ఆధార్ తప్పనిసరి. ఆధార్ ఫేస్ ఐడీ లేదా జీవన్ ప్రమాణ్‌ ఫేస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని మీరు సులభంగా ఈ డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికెట్ సబ్మిట్ చేయవచ్చు.

pension cut alert Life Certificate Submission pension stop after november 30 pensioners big alert submit life certificate online

Next Gallery

Hair Growth: జలపాతం లాంటి వాలుజడ..అగరబత్తి పొగ లాంటి కురులు..గడ్డిలాగా జుట్టు పెరగాలంటే అదిరిపోయే చిట్కా!