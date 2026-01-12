Include live in partner in family pension: ఢిల్లీ హైకోర్టు ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక కీలక తీర్పు దేశవ్యాప్తంగా విస్తృత చర్చకు దారి తీసింది. కుటుంబ పెన్షన్ పరిధిలో లివ్-ఇన్ భాగస్వాములు, వారి పిల్లలను చేర్చాలన్న అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని పునఃపరిశీలించాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. తనతో గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా సహజీవనం చేస్తున్న భాగస్వామి మరియు పిల్లలకు కుటుంబ పెన్షన్, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కల్పించాలని కోరుతూ ఒక రిటైర్డ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది.
పిటిషనర్ తన సంబంధాన్ని ఎప్పుడూ దాచలేదని, సేవా కాలమంతా అధికారిక రికార్డుల్లో భాగస్వామి, పిల్లల వివరాలను వెల్లడించాడని ధర్మాసనం గుర్తించింది. కేవలం లివ్-ఇన్ సంబంధం కారణంగా పదవీ విరమణ అనంతరం ప్రయోజనాలను నిరాకరించడం తీవ్రమైన దుష్ప్రవర్తనగా పరిగణించలేమని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.
ఈ కేసులో, 2012లో పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగి నెలవారీ పెన్షన్, గ్రాట్యుటీలో 50 శాతం నిలిపివేయాలన్న అధికారుల నిర్ణయాన్ని సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ 2018లో సమర్థించింది. అయితే, ఆ ఆదేశాలను ఢిల్లీ హైకోర్టు రద్దు చేస్తూ, పెన్షన్ను శాశ్వతంగా నిలిపివేయడానికి లేదా ఆధారితులకు కుటుంబ పెన్షన్ నిరాకరించడానికి సరైన కారణాలు లేవని స్పష్టం చేసింది.
పిటిషనర్ తన భార్య విడాకులకు అంగీకరించకుండా విడిపోయిన తర్వాత 1983 నుంచి మరో మహిళతో కలిసి జీవిస్తూ ఇద్దరు పిల్లలను పొందిన విషయం ప్రభుత్వానికి తెలిసినదేనని కోర్టు పేర్కొంది. ఈ సంబంధాన్ని దాచకుండా, సేవా రికార్డుల్లో నిరంతరం వివరాలు నమోదు చేయడం వల్ల మోసం లేదా దురుద్దేశం అనే ఆరోపణలకు తావు లేదని తేల్చింది.
దౌత్య పాస్పోర్ట్ల కోసం దరఖాస్తు సమయంలో తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారన్న ఆరోపణలపై 2011లో చేపట్టిన క్రమశిక్షణా చర్యలు కూడా ఈ సందర్భంలో సరైన ఆధారాలపై లేవని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. CCS (పెన్షన్) నియమాల ప్రకారం తీవ్రమైన దుష్ప్రవర్తన లేదా నిర్లక్ష్యం జరిగినప్పుడే పెన్షన్ను నిలిపివేయవచ్చని, ఈ కేసులో అటువంటి పరిస్థితి కనిపించడంలేదని స్పష్టం చేసింది.
ఫలితంగా.. నిలిపివేసిన పెన్షన్, గ్రాట్యుటీ మొత్తాన్ని వాస్తవ చెల్లింపు తేదీ వరకు 6 శాతం వార్షిక వడ్డీతో విడుదల చేయాలని, అలాగే కుటుంబ పెన్షన్ మరియు CGHS ప్రయోజనాల కోసం పెన్షన్ పేమెంట్ ఆర్డర్లో లివ్-ఇన్ భాగస్వామి మరియు పిల్లల పేర్లను చేర్చాలన్న అభ్యర్థనను కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశించింది.