Pension Scheme: నెలకు రూ.11,000 పెన్షన్..కొత్త పథకం తెచ్చిన ప్రభుత్వం..రిటైర్మెంట్ తర్వాత సూపర్ బెనిఫిట్!

Pension Scheme In Post Office: ఇండియా పోస్ట్ సీనియర్ సిటిజన్స్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ను ప్రారంభించింది. ఈ పథకం ద్వారా, సీనియర్ సిటిజన్లు పదవీ విరమణ తర్వాత సురక్షితమైన, స్థిరమైన ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.
జీవితంలో ఆర్థిక భద్రత చాలా ముఖ్యం. పెరుగుతున్న జీవన వ్యయం సీనియర్ సిటిజన్ల రిటైర్మెంట్ తర్వాత వారి జీవితం గురించి ఆందోళనకు గురిచేసింది. అటువంటి వాతావరణంలో ఇండియా పోస్ట్ ఆఫీస్ సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం అనేక పథకాలను అందిస్తోంది.
ఈ పథకం వల్ల ఎవరికి ప్రయోజనం లభిస్తుంది? సీనియర్ సిటిజన్లు పోస్టాఫీసులో అందుబాటులో ఉన్న పథకాల ద్వారా నెలవారీ ఆదాయం పొందవచ్చు. దీని ద్వారా, సీనియర్ సిటిజన్లు వృద్ధాప్యంలో వారి రోజువారీ ఖర్చులు, వైద్య ఖర్చులను చూసుకోవచ్చు. ఆ విషయంలో ఇండియన్ పోస్టాఫీసు సీనియర్ సిటిజన్స్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ను తీసుకువచ్చింది. ఈ పథకం ద్వారా సీనియర్ సిటిజన్లు పదవీ విరమణ తర్వాత సురక్షితమైన, స్థిరమైన ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.
సీనియర్ సిటిజన్స్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ 60 సంవత్సరాలు, అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం. 55 నుంచి 60 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు ఉన్నవారు పదవీ విరమణ చేసిన ఒక నెలలోపు ఈ పథకంలో చేరవచ్చు. స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ పథకం (VRS)ను ఎంచుకునేవారు 50 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సులో ఈ పథకంలో చేరవచ్చు.
SCSS పథకం కింద మీకు నెలకు ఎంత ఆదాయం వస్తుంది? మీరు ఈ పథకంలో రూ. 30 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామితో కలిసి ఉమ్మడి ఖాతాలో రూ. 60 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఖాతాను ఐదు సంవత్సరాలు ఉంచుకోవచ్చు. మరో మూడు సంవత్సరాలు పొడిగించవచ్చు. సీనియర్ సిటిజన్స్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (SCSS) సంవత్సరానికి 8.2% వడ్డీ రేటును అందిస్తుంది. వడ్డీని ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి పోస్టాఫీసు లేదా బ్యాంకులో జమ చేయవచ్చు.
ఉదాహరణకు, మీరు రూ.30 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే, మీకు వార్షిక వడ్డీ రూ.2.46 లక్షలు లభిస్తుంది. ఈ మొత్తాన్ని 12 నెలలుగా విభజిస్తే, మీకు నెలకు దాదాపు రూ.20,500 ఆదాయం వస్తుంది. మీరు రూ.15 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే, మీకు నెలకు దాదాపు రూ.11,750 ఆదాయం వస్తుంది. ఈ పథకం కింద చేసే పెట్టుబడులు సెక్షన్ 80C కింద పన్ను ప్రయోజనాలకు అర్హులు.
SCSS కార్యక్రమానికి ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? సీనియర్ సిటిజన్ పథకంలో చేరడానికి, పోస్టాఫీసు లేదా బ్యాంకులో ఖాతా తెరవవచ్చు. ఈ పథకం సురక్షితం, ఐదు సంవత్సరాల ముందు డబ్బును ఉపసంహరించుకుంటే, మొదటి సంవత్సరంలో 1% జరిమానా, 2% జరిమానా ఉంటుంది. సీనియర్ సిటిజన్ పెన్షన్ పథకం దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికకు మంచిది.