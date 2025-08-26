English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pension Scheme:పెన్షన్ రద్దయిందా? కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు.. ఇలా చేయండి చాలు..!!

Pension Scheme: ఏపీ సర్కార్ తాజాగా పింఛన్లపై పెద్దెత్తున తనిఖీలు చేపట్టింది. ఈ తనిఖీల్లో అనర్హులుగా బయటపడిన చాలామంది పెన్షన్లను రద్దు చేసింది. దీంతో కొంతమంది లబ్దిదారులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాంటి వారికి గుడ్  న్యూస్. పెన్షన్ రద్దయినా అర్హత ఉన్నవారికి మళ్లీ మరో ఛాన్స్ ఇవ్వాలని సర్కార్ నిర్ణయించింది. దివ్యాంగులు, వితంతువులు, వ్రుద్ధ్యాప్య   పెన్షన్ కు అర్హులైన వారు మళ్లీ అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా వైకల్య శాతంపై సందేహాలుఉన్నవారు తిరిగి మళ్లీ ధ్రువీకరణ పత్రం పొందే అవకాశం ఉంది. 
 
ప్రభుత్వం తెలిపిన ప్రకారం 40శాతం కంటే తక్కువ వైకల్యం ఉంటే దివ్యాంగుల పెన్షన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. కానీ వారు వ్రుద్ధ్యాప్య కేటగిరీకి అర్హత ఉంటే 4వేల పెన్షన్ పొందవచ్చు. 40శాతం పైగా వైకల్యం ఉంటే రూ. 15వేల బదులు 6వేల పెన్షన్ పొందుతారు. అర్హత ఉన్నవారికి ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ అన్యాయం జరగకూడదన్న ఉద్దేశ్యంతో ప్రభుత్వం ఈ చర్యలు తీసుకుంది.   

పెన్షన్ క్యాన్సిల్ అయిన వారు నిరాశ చెందాల్సిన అవసరం లేదు. అర్హత ఉందనుకుంటే వెంటనే కొత్త సర్టిఫికేట్ తీసుకుని దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. లబ్దిదారులు ముందుగా ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి, జిల్లా ఆసుపత్రి, రిమ్స్ లేదా ఏరియా ఆసుపత్రిలో వైద్యలు వద్ద పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. రైట్ ఆప్ పర్సన్ విత్ డిజిబిలిటీ యాక్ట్ 2016 ప్రకారం మాన్యువల్ మెడికల్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి. తర్వాత దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. 

దరఖాస్తు చేసుకొనేటప్పుడు లెటర్, మెడికల్ సర్టిఫికేట్, అవసరమైన పత్రాలు అన్ని జత చేయాలి. ఈ డాక్యుమెంట్స్ ను సంబంధిత మండల పరిషత్ డెవలప్ మెంట్ ఆఫీసర్ లేదా మున్సిపల్ కమిషనర్ వద్ద సమర్పించాలి. ముఖ్యంగా సదరం సర్టిఫికేట్ లేదా నోటిసు అందిన నెల రోజుల్లోపు తప్పనసరిగా దరఖాస్తు సమర్పించాలి. లేదంటే ఛాన్స్ కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది. 

ఇక మరో ముఖ్య సదుపాయం కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఆగస్టు 15వ తేదీ నుంచి మన మిత్ర యాప్ ద్వారా పెన్షన్ సమస్యలపై ఫిర్యాదుకూడా చేయవచ్చు. ఇప్పటి వరకు ఆఫీసుల చుట్టు తిరగాల్సి వచ్చేది.   

ఇక నుంచి మొబైల్లోనే ఫిర్యాదు చేసి సమస్యలను పరిష్కరించుకోవచ్చు. పత్రాల్లో తప్పులు, పేర్లలో పొరపాట్లు, అర్హత నిర్ధారణలో వచ్చే సమస్యలు అన్నీ ఈ యాప్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.   

