Pensioners Alert: పెన్షన్ దారులకు బిగ్ అలర్ట్.. నవంబర్ 30లోపు వెంటనే ఇలా చేయండి.. లేదంటే మీకు ఫించన్ రాదు..!

Jeevan Pramaan Patra: మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి పెన్షన్ తీసుకుంటున్నారా..? అయితే మీకు ఒక బిగ్ అలర్ట్. నవంబర్ నెలలో కచ్చితంగానే లైఫ్ సర్టిఫికెట్ సమర్పించాలి. లేదంటే పెన్షన్ పొందలేరు. ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ పెన్షనర్కు ఇది వర్తిస్తుంది. అందువల్ల పెన్షన్ పొందే వారు కచ్చితంగా ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లైఫ్ సర్టిఫికెట్ను అందించాలి.
భారత ప్రభుత్వం పెన్షనర్ల కోసం జీవిత ధృవీకరణ పత్రాలు (లైఫ్ సర్టిఫికెట్) సమర్పించే ప్రక్రియను పూర్తిగా డిజిటలైజ్ చేసింది. సీనియర్ సిటిజన్లు తమ పెన్షన్ కొనసాగించడానికి ఇకపై బ్యాంకులు లేదా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల వద్ద లైన్లలో నిలబడాల్సిన అవసరం లేదు. వారు తమ మొబైల్ ఫోన్లను ఉపయోగించి.. ఫేస్ స్కాన్ లేదా వేలిముద్ర ద్వారా డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ (DLC)ను సమర్పించవచ్చు.
బ్యాంకులు లేదా పోస్టాఫీసులను సంప్రదించడం కష్టంగా ఉన్న వృద్ధ పెన్షనర్లకు ఈ మార్పు చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది. నవంబర్ 1 నుండి నవంబర్ 30 వరకు జీవిత ధృవీకరణ పత్రాలను సమర్పించడం తప్పనిసరి. ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా పెన్షనర్లు తమ పెన్షన్ను కొనసాగించడానికి దీన్ని పాటించాలి. దీనికి గడువు నవంబర్ 1 నుండి నవంబర్ 30, 2025 వరకు ఉంటుంది. ఈ నిర్ణీత వ్యవధిలోపు సర్టిఫికేట్ సమర్పించకపోతే, పెన్షన్ చెల్లింపులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేయబడతాయి.
గతంలో పెన్షనర్లు తమ జీవిత ధృవీకరణ పత్రాలను సమర్పించడానికి.. బ్యాంకు లేదా పోస్టాఫీసుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం.. జీవన్ ప్రమాణ్ యాప్తో ఈ మొత్తం ప్రక్రియను డిజిటలైజ్ చేసింది. మొబైల్ లేదా ల్యాప్టాప్లో.. ఆధార్ ఆధారిత ముఖ గుర్తింపు వ్యవస్థను ఉపయోగించి ఈ ప్రక్రియను కొన్ని నిమిషాల్లో పూర్తి చేయవచ్చు.
ఇందుకోసం ముందుగా మీరు జీవన్ ప్రమాణ్ యాప్ మరియు ఆధార్ ఫేస్ RD యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆధార్ ఫేస్ RD యాప్లో మీ ఫేస్ను స్కాన్ చేసిన తర్వాత, మీరు జీవన్ ప్రమాణ్ యాప్లో మీ ఆధార్ నంబర్ మరియు మొబైల్ నంబర్ను ఎంటర్ చేసి OTPతో ధృవీకరించాలి. తర్వాత మీరు మీ మొబైల్ ముందు కెమెరాతో ఫోటో తీసి సమర్పించాలి. విజయవంతంగా సమర్పించిన తర్వాత మీ సర్టిఫికేట్ ID మరియు PPO నంబర్తో డౌన్లోడ్ లింక్ మీకు లభిస్తుంది.
EPFO తన పెన్షనర్ల కోసం ఈ ప్రక్రియను పూర్తిగా డిజిటలైజ్ చేసింది. EPFO సభ్యులు ఇప్పుడు వారి మొబైల్ ఫోన్ల నుండి ఫేస్ స్కానింగ్ ఉపయోగించి వారి లైఫ్ సర్టిఫికెట్లను సమర్పించవచ్చు. EPFO తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పెన్షనర్లకు పెద్ద ఉపశమనం కలిగించింది. 80 ఏళ్లు పైబడిన పెన్షనర్లు ఈ సౌకర్యాన్ని వారి ఇంటి వద్దనే పొందుతారు.
80 ఏళ్లు పైబడిన పెన్షనర్లు తమ జీవిత ధృవీకరణ పత్రాలను వారి ఇళ్లలోనే సమర్పించే సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని.. పెన్షనర్ల సంక్షేమ శాఖ (DoPPW) దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకులను ఆదేశించింది. బ్యాంకులు మరియు పోస్టాఫీసు ఏజెంట్లు ఇప్పుడు సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్ల ఇళ్లకు వెళ్లి ఫేస్ స్కాన్ లేదా వేలిముద్ర ధృవీకరణ ద్వారా డిజిటల్ జీవిత ధృవీకరణ పత్రాలను సమర్పిస్తారు. దీనివల్ల సీనియర్ సిటిజన్లు క్యూలలో వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా సకాలంలో పెన్షన్ పొందుతారని నిర్ధారిస్తుంది.
అనేక బ్యాంకులు ఇప్పుడు తమ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్లు మరియు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ప్లాట్ఫామ్లలో ఈ సౌకర్యాన్ని అందిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా స్మార్ట్ఫోన్లు లేనివారు లేదా ఆన్లైన్ లావాదేవీలలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న సీనియర్ సిటిజన్లు.. పోస్టాఫీసు ఏజెంట్ల నుండి సహాయం పొందవచ్చు. పోస్టాఫీసులు ఇప్పుడు ఫేస్ స్కాన్ ద్వారా డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికెట్లను ఇంటింటికీ సమర్పించే సౌకర్యాన్ని అందిస్తున్నాయి. దీనికి కావలసిందల్లా ఆధార్ కార్డు మరియు మొబైల్ నంబర్.