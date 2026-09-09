8th Pay Commission:8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వస్తే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల్లో భారీ మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా లెవల్-1 శిపాయి ప్రాథమిక జీతం రూ.18,000 నుంచి రూ.46,260 వరకు పెరగవచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి. డీఏ, ఇతర అలవెన్సులు కలిస్తే మొత్తం జీతం రూ.50 వేలు దాటే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. అయితే ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇంకా ఖరారు కాలేదు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission)పై ఆసక్తి రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. కొత్త వేతన సంఘం అమల్లోకి వస్తే తమ జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వేతన సంఘం సభ్యులు వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగ సంఘాలు, పెన్షనర్లతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. వారి నుంచి డిమాండ్లు, సూచనలు తీసుకుంటున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో గ్రూప్-డీ ఉద్యోగులు, ముఖ్యంగా శిపాయిల జీతంపై ఒక అంచనా చర్చకు వస్తోంది. ప్రస్తుతం 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం లెవల్-1 ఉద్యోగుల ప్రాథమిక జీతం రూ.18,000గా ఉంది. 8వ వేతన సంఘంలో జీతం పెరిగితే ఈ ప్రాథమిక వేతనం సుమారు రూ.46,260 వరకు చేరవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
అయితే ఇది ఇంకా అధికారికంగా ఖరారు కాలేదు. ఇందులో డీఏ (Dearness Allowance), ఇతర అలవెన్సులు కలపలేదు. అవన్నీ కలిపితే ఉద్యోగి మొత్తం జీతం రూ.50 వేలకుపైగా ఉండే అవకాశం ఉందని అంచనాలు ఉన్నాయి. కొన్ని పరిస్థితుల్లో మొత్తం ఆదాయం మరింత ఎక్కువగా ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు.
జీతం ఎంత పెరుగుతుందనేది ప్రధానంగా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. 7వ వేతన సంఘంలో 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఉపయోగించారు. ఇప్పుడు ఉద్యోగ సంఘాలు 3.83 వరకు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువగా ఉంటే ఉద్యోగుల ప్రాథమిక జీతం కూడా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. అదే సమయంలో పెన్షనర్లు కూడా పలు డిమాండ్లు చేస్తున్నారు. డీఏ, డీఆర్ పెంపుతో పాటు వాటిని ప్రాథమిక పెన్షన్లో కలపాలని కోరుతున్నారు. కుటుంబ సభ్యుల లెక్కలో తల్లిదండ్రులు, అత్తమామలను కూడా చేర్చాలని కొన్ని సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
అయితే శిపాయిల జీతం సీఈఓ లేదా మేనేజర్ కంటే ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పడం ప్రస్తుతం కేవలం అంచనా మాత్రమే. 8వ వేతన సంఘం తుది సిఫార్సులు, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆమోదం వచ్చిన తర్వాతే ఉద్యోగుల జీతాల్లో అసలు మార్పు ఎంత ఉంటుందో స్పష్టమవుతుంది.