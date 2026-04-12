Numerology: ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారిపై కుబేరుని ఆశీర్వాదాలు మెండు.. డబ్బుకు లోటే ఉండదు!

Kuber Blessed Birth Numbers: జ్యోతిష్య శాస్త్రం మాదిరిగానే సంఖ్యాశాస్త్రం కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగింది. వ్యక్తి కెరీర్ను సులభంగా అంచనా వేస్తుంది. కొంతమంది పుట్టుకతోనే అదృష్టవంతులు అవుతారు. అది వారి పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా కూడా ఉంటుంది. అయితే కుబేరుల ఆశీర్వాదాలు ఎక్కువగా ఉన్న సంఖ్యలు ఏవో తెలుసా? వీరికి ఎప్పుడూ డబ్బు లోటు ఉండదు.
సాధారణంగా ఏడు కేతు గ్రహం. కుబేరుడు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ర్యాడిక్స్లో పుట్టిన వారికి కుబేరుని ఆశీర్వాదంతో డబ్బు ఎక్కువగా సంపాదిస్తారు.
వీరికి జీవితంలో ఆర్థిక లోటు అనేది ఉండదు. ఈ సంఖ్యలో పుట్టిన వారు సంపన్న కుటుంబాలలోనే ఎక్కువగా ఉంటారు. 7 ర్యాడిక్స్ అంటే తేదీ 7, 16, 20 తేదిలో పుట్టిన వారు అదృష్టవంతులు.
ఇవి 7 మూలంక్ వచ్చే సంఖ్యలు. వీళ్లకు తెలివితేటలు అత్యధికంగా కలిగి ఉంటారు. దానివల్ల డబ్బును కూడా ఆర్జిస్తారు. భవిష్యత్తులో పెట్టుబడులు పెడతారు. దీని ఆధారంగా డబ్బు కూడా మళ్లీ సంపాదిస్తారు.
ర్యాడిక్స్ 7 తేదీల్లో పుట్టిన వారికి ఆర్థిక లాభాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఏ పని ప్రారంభించిన బాగా కలిసి వస్తుంది. లాభాలు ఎక్కువగా చూస్తారు. ఒక్కోసారి డబ్బు కోల్పోయిన మళ్లీ వారి తెలివితో కూడగడతారు.
ర్యాడిక్స్ 7 నెంబర్లు పుట్టిన వారు సృజనాత్మకతతో ఆలోచనాత్మకంగా ఉంటారు. వీళ్ళు వ్యాపారం ప్రారంభించినా అధికంగా బాగా కలిసి వస్తుంది. వీరికి కలిసి వచ్చే రంగు తెలుపు, నీలం, బూడిద రంగు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)