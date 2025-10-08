Chia Seeds: ఈ నాలుగు సమస్యలు ఉన్నవాళ్లు చియా విత్తనాలు తింటే.. ఇక అంతే సంగతులు..

People Who Should Avoid Chia:
చియా సీడ్స్ని ‘సూపర్ ఫుడ్’ గా ప్రతి ఒక్కరూ భావిస్తారు అన్న సంగతి తెలిసిందే. ఇవి ఫైబర్, ప్రొటీన్, యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఓమెగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, మినరల్స్ వంటి పోషకాలతో.. సంపూర్ణంగా ఉంటాయి. అయితే..బరువు నియంత్రణ, గుండె ఆరోగ్యం వంటి ప్రయోజనాలు ఉన్న కానీ.. ఇవి తిండం ప్రతీ ఒక్కరికీ ఇవి సురక్షితం కాదు. కొన్ని పరిస్థితులలో చియా సీడ్స్ తీసుకోవడం ప్రమాదకరం కావచ్చు.
చియా సీడ్స్ రక్తపోటును తగ్గించే లక్షణం కలిగి ఉంటాయి. ఎక్కువ రక్తపోటు ఉన్నవారికి ఇవి ఉపయోగకరం…కానీ తక్కువ రక్తపోటు ఉన్నవారికి తలనొప్పి, అలసట, విస్మరణ ..వంటి సమస్యలు కలిగించవచ్చు.
ఓమెగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్ల కారణంగా చియా సీడ్స్ రక్తాన్ని సహజంగా ఇచ్చి లక్షణం కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి రక్తాన్ని పెంచే లేకపోతే రక్తానికి సంబంధించిన మందులు తీసుకుంటున్నవారు.. ఎక్కువ తీసుకుంటే ఎక్కువ రక్తస్రావం.. లేదా స్కిన్ కలర్ మారడం లాంటి సమస్యలు రావచ్చు.
చియా సీడ్స్లో పొటాసియం, ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీని అధిక వాడకం మూత్రపిండ సమస్యలకు హానికరం. అలాగే, ఆక్సలేట్ల కారణంగా మూత్రపిండ రాళ్లను (kidney stones) కూడా కలిగించవచ్చు.
చియా సీడ్స్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువగా తీసుకుంటే పెప్టిక్ సమస్యలు, వాంతులు, జీర్ణక్రియ సమస్యలు, పేగులో కట్టుకడలు (constipation) కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
చియా సీడ్స్ ఆరోగ్యానికి చాలా ఉపయోగకరమైనవి. కానీ ప్రతి ఒక్కరికీ అవి తగినవి కాదు. కొత్త ఆహారాన్ని తీసుకునేముందు జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు, డాక్టర్ లేదా డైటిషియన్ సలహా తీసుకోవడం అత్యంత ముఖ్యము