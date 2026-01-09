Guava: బీ అలర్ట్.. ఈ సమస్య ఉన్నవారు జామ పండు అస్సలు తినకూడదు.. ఎందుకంటే..?

Guava: మనిషి ఆరోగ్యానికి పండ్లు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అందులో జామపండ్లు చాలా ప్రత్యేకం. చాలా మంది ఈ పండును ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇందులో విటమిన్ C, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉండటంతో పాటు.. పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. కానీ, కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు జామపండును తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి నష్టాలు కలగవచ్చు. మరి ఆ సమస్యలు ఏంటి? ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి అనేది ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
గ్యాస్, ఉబ్బసం ఉన్నవారు: జామపండులో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కొంతమందిలో జీర్ణ సంబంధ సమస్యలను కలిగించవచ్చు. గ్యాస్, బ్లోటింగ్, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారు జామపండు తింటే అసౌకర్యంగా అనిపించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ సమస్య ఉన్నవారు రాత్రి సమయంలో జామపండును అస్సలు తినకూడదు.
అసిడిటీ, యాసిడ్ రిఫ్లక్స్: జామపండు తినడం వల్ల కొంతమందిలో పేగులో యాసిడ్ స్థాయిలు పెరగవచ్చు. యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ ఉన్నవారు, గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూలు ఉన్నవారు జామపండును తినేటప్పుడు జాగ్రత్త తీసుకోవడం మంచిది.
డయాబెటిస్: జామపండులో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ కొంతమంది మధుమేహ రోగులలో జామపండు తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిపై ప్రభావం చూపవచ్చు. ముఖ్యంగా జామపండు జ్యూస్ తాగితే మధుమేహ రోగులకు ప్రమాదకరం కావచ్చు.
శరీరంలో తేమ ఎక్కువగా ఉండటం: జామపండు శరీరంలో శీతలతను కలిగిస్తుంది. చలికి లోనవ్వే వారు, తరచుగా దగ్గు, జలుబు వంటి సమస్యలు ఉండే వారు జామపండును ఎక్కువగా తినకూడదు. ఆ సమస్య మరింత ఎక్కువ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
వాపు లేదా ఆంతరంగిక ఇన్ఫ్లమేషన్: ఒకవేళ శరీరంలో వాపు లేదా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువగా ఉంటే జామపండును తీసుకోకూడదు. దీనిని వల్ల తినడం వల్ల కొన్ని రకాల యాసిడ్లు దాన్ని మరింతగా పెంచే అవకాశం ఉంటుంది. ర్యుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.