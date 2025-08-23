Dinner Time: మీరు నిద్రపోయే దాన్ని బట్టి..డిన్నర్ కరెక్ట్ గా ఏ టైం కి తినాలో తెలుసా..?

Weight Loss
మనం తినే డిన్నర్ టైం ని బట్టి మన బరువు నిర్ణయించబడుతోంది అని చెబుతున్నాయి ఎన్నో సర్వేలు. అందుకే డిన్నర్ తినే టైం గురించి శ్రద్ధ తీసుకోవడం ఎంతో అవసరం. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు డిన్నర్ చెయ్యడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు పెరగడమే కాకుండా బరువు కూడా అధికంగా పెరుగుతాము…
డిన్నర్ కరెక్ట్ టైం కి తీసుకుంటే మాత్రమే బరువు తగ్గొచ్చు అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. బరువు తగ్గాలి అనుకున్న వాళ్లు అన్నిటికన్నా ఎక్కువ తాము డిన్నర్ తీసుకునే టైం గురించే ఆలోచించాలని అంటున్నారు
అయితే కొంతమంది.. ఐదుకు తినాలా లేకపోతే ఆరుకు తినాలా లేకపోతే ఏడుకి తిన్నా పర్వాలేదా అనే ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు . అయితే ఈ సమయం అనేది మీరు ఎప్పుడు నిద్రపోతారు అనే దాని పైన ఆధారపడి ఉంటుంది.
మీరు 10 గంటలకు కానీ నిద్రపోయే అలవాటు ఉంటే.. మీరు డిన్నర్ అనేది కరెక్ట్ గా 6 గంటలకు చేయాలి. అనగా మీరు డిన్నర్ చేసే దానికి నిద్రపోయే దానికి మధ్యలో కనీసం నాలుగు గంటల సమయం ఉండాలి…
అంటే మీరు 11 కి నిద్రపోయే తట్టయితే ఏడు గంటలకు.. అదే ఒకవేళ మీరు చాలా త్వరగా 9 గంటలకు నిద్రపోయేవారు అయితే సాయంత్రం ఐదు గంటలకే డిన్నర్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఇలా తినడం ద్వారానే మనం ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యల నుంచి బయటపడడమే కాకుండా బరువుని కూడా అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు.